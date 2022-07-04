《繩角》明晚首播 MIRROR江𤒹生楊樂文 擂台上決高下 (18:48)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton），以及駱振偉（Thor）主演的ViuTV原創劇《繩角》明晚（14日）首播，講述歐陽駿立下決心成為亞洲拳王的奮鬥故事。劇集一開始，歐陽駿（江𤒹生飾）與李承東（楊樂文飾）已在擂台上決戰，處於下風的歐陽駿被迫進死角，正等待反擊機會... 以下是《繩角》的首5集劇情︰

第1集

歐陽駿與李承東一戰中，歐陽駿被迫進擂台上的一個死角，在李承東強烈攻勢下，歐陽駿亦不減鬥心，等待逃離死角，絕地反擊的機會... 兩年前，King Boxing大師兄袁天就（駱振偉飾）與Ace Boxing拳手Jayden（鍾沛榮飾）的比賽中，袁天就獲勝，歐陽駿哥哥歐陽正（李健宏飾）卻輸了賭局。歐陽正下班後和歐陽駿遇到前來討賭債的貴利雄（徐浩昌飾），為躲追債，歐陽正使計被警察拘捕並叫歐陽駿去找袁天就接濟。很多人到King Boxing拳館找袁天就，歐陽駿被李承東誤會前來的目的，被推上練習擂台上與其他人比賽，結果被打得焦頭爛額，但還是見不到袁天就，駿決定在拳館門口過夜，等就回來，李承東不忍讓他進拳館等，但魯堅（梁祖堯飾）堅持要他離開拳館。

第2集

歐陽駿離開拳館後，他再次被貴利打趴在地上。李承東看到被打傷的歐陽駿又在拳館門口，收留了他。翌日，李承東帶歐陽駿回拳館，讓他成為拳館一員。歐陽駿成功與袁天就見面，發現袁天就並不認識他哥哥。金城亮（湯駿業飾）與幾位老闆聚會，其間有位女服務員進了包間，她竟是明日集團新CEO范兆風（蘇麗珊飾）。金城亮和范兆風離開後，二人在便利店遇見魯堅，三人商討明日集團入股哪個拳館。歐陽駿在後巷被貴利雄手下打，向路過的袁天就求救，他卻視而不見。歐陽駿第二天回到拳館後，欲打袁天就。歐陽駿訓練後拿衣服到洗衣店，遇到之前見過的店員秀賢（林愷鈴飾），秀賢給了他一支藥油。李承東回家後被嫲嫲（馮素波飾）發現他受傷了，嫲嫲擔心東像他爸一樣。

第3集

范兆風向金城亮及魯堅提議舉辦一場拳擊比賽，哪間拳館贏了，明日集團就投資該拳館。歐陽駿不厭其煩再次挑戰袁天就，但同樣被一招擊倒。魯堅其後向拳館師兄弟宣布袁天就比賽當天有場暖身賽，不日將會有館內選拔賽選拔暖身賽出場拳手。李承東當晚亦教歐陽駿訓練。李承東模仿袁天就下場比賽對手Eddie的打拳模式，協助他訓練，但李承東尚未熟練Eddie的打法，找歐陽駿模擬Eddie幫忙練習。歐陽駿原本住的地方欠租，他被掃地出門，收拾好東西後遇見秀賢，進洗衣店後請求秀賢收留他的結他。李承東及袁天就凌晨4點到拳館操練，歐陽駿看過後被刺激，開始奮力練習。

第4集

於暖身賽選拔拳手的館內選拔賽上，歐陽駿抽到與Freddy（鄺旨呈飾）對打，其他師兄都逐一安慰他。賽後，歐陽駿到洗衣店邀請秀賢看拳擊比賽，他亦找到袁天就並向他表示不會放棄挑戰，總有天會打敗他。金城亮向范兆風展示Ace Boxing的器材設備，以及新訓練方式。魯堅看到歐陽駿的潛質，決定簽他為拳手。范兆風亦到King Boxing參觀，同時都想見一見袁天就，然而他並沒有出現。歐陽俊為參賽進行減磅訓練，李承東和其他師兄弟亦協助他訓練。有天，李承東帶歐陽駿看袁天就訓練並讓他嘗試跟隨，讓他了解職業拳手的操練強度。受袁天就及李承東的影響，歐陽駿更加勤奮練習。袁天就女兒思思（李紫欣飾）及太太Ivy（譚凱倫飾）到拳館找他。訓練期間，思思意外頭部受傷，流血昏迷。

第5集

思思平安歸家後，袁天就為感謝歐陽駿幫忙，表示等歐陽駿成功「過磅」後請他食大餐。比賽前夕，魯堅送了兩張比賽的VIP位門票給歐陽俊，讓他請想邀請的人來看比賽。歐陽駿到秀賢街頭表演的地方，卻看到她和大學師兄四手聯彈。終於到過磅儀式，歐陽駿卻過磅失敗，需要於120分鐘內即時減磅至過磅成功，否則就被除消比賽資格。臨近比賽，范兆風與明日集團前CEO的爸爸范軍一起到比賽場地看準備狀况，站在擂台上的范兆風表現得異常興奮。拳擊比賽的暖身賽正式開始，歐陽駿第一次比賽顯得特別緊張，上場後的他仍然未能放鬆。比賽開始後，歐陽駿被對手步步進逼，只能竭力防守，即便被打倒在地上，他亦不言敗，盡力繼續站在擂台上......

（即時娛樂）