姜濤右腳膝蓋前十字韌帶早斷裂仍死頂 《季前賽》籃球指導︰一個偶像打波幾時會有咁搏命？ (13:19)

姜濤日前（11日）在《903 AllStar籃球賽》上攔截對方球員時不慎受傷倒地，露出痛苦表情，在右膝蓋接受包紮後要坐輪椅離場。他事後表示在醫院做了詳細檢查，並已安排好手術的時間。意外發生後，有網民批評敵方球員令姜濤受傷，亦有人斥姜濤「打茅波」等。

《季前賽》的籃球指導、前甲一飛鷹球員兼現役教練Coach Fui（梁振雄），在社交平台透露姜濤的右腳膝蓋前十字韌早在拍《季前賽》時已斷，因此拍攝時一直擔心他會受傷。他說︰「一開始同姜濤訓練嘅時候，已經知道佢右腳膝蓋斷咗前十字韌帶，所以拍攝時一路都擔心佢受傷。因為佢係一個超積極防守嘅球員，你可以睇到佢無論喺體育館，街場，都會撲到盡。佢無接受正規訓練，所以防守時經常以頭行先，呢樣先最擔心。」

Coach Fui指《903 AllStar籃球賽》的比賽氣氛緊張，姜濤交失波後用盡全力追，結果左腳鞋頭撬到膠地板，然後右腳膝頭扭到觸及舊患。他指姜濤因為膝蓋前十字韌帶已斷，在欠缺前十字韌帶的情况下，膝頭關節特別容易甩骹，就像他當年斷右腳十字韌帶，也是因為傳球失誤，後追防守時跳起落地扭到膝蓋。

Coach Fui續說︰「其實一個偶像打波，幾時會有咁搏命，咁認真去防守？佢防守態度同對比賽認真嘅態度，根本唔會覺佢係偶像，只是一名盡全力打波嘅球員。大家其實唔需要理會中傷佢嘅評論，打波嘅佢從來都唔會理呢啲嘢，淨係想全力贏場波，咁簡單。希望姜濤盡快康復，我會繼續放球王片打氣。」

《季前賽》導演袁劍偉無奈表示︰「受傷都有得中傷？」

（即時娛樂）