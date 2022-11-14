繩角｜AK最難忘與Lokman一鏡到尾擂台對戰 (20:23)

MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）合演的ViuTV新劇《繩角》今晚首播。他們在劇中飾演拳手，雖然各人均有功夫根底，對劇中的西洋拳擊題材卻是門外漢，故開拍前要上3個月速成班。Lokman及AK相信戲內戲外都是Alton最好打，Alton卻指Tiger最好打，Tiger笑言：「現實中不敢去證實。」AK最難忘與Lokman有場一鏡到底的打擂台戲︰「我們事前花時間訓練招式，拍攝當日順利拍了2、3次就收貨，拍得幾開心滿足。」Lokman續說︰「拍完後，放下心頭大石。」Alton讚兩位兄弟對打節奏好，提升劇組士氣，讓他和駱振偉之後的打戲有個好參考。

Lokman回憶拍攝時要邊拍邊鍛練身形，每天拍完10幾小時後，收工仍然要保持飲食增磅和睇劇本，十分辛苦。不過，他們表示拍攝《繩角》時是他們狀態最弗的時候。被問到現在身材可有走樣時，AK說：「我瘦了好多，現在變鋼條，流失了很多肌肉。」Alton自嘲身材徘徊合格邊緣，Tiger搞笑說：「我要重讀呀！ 我在劇中飾演三師兄，靠把口搵食，不需要除衫騷肌落場格鬥，不用太嚴謹操練，算是最舒服的一位。」AK透露他與駱振偉打得最辛苦︰「我的角色由零開始，要經歷很多磨練才成為真正的拳手。」

他們希望日後能繼續學習西洋拳，AK覺得西洋拳有助消耗卡路里喼弗；Lokman認為既可聯誼亦能減壓；Alton認同是發泄渠道，很享受打拳出汗的感覺；Tiger則指搏擊的哲學很值得學習。

（即時娛樂）