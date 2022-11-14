超能使者｜唐詩詠衝破心理關口拍按摩戲 葉蒨文為穿泳裝激減11磅 (17:17)

無綫台慶劇《超能使者》今晚（14日）一集將講述「母胎單身」Feel的Q姨（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）於感情上疑似各有進展。曾被阿鏈（陳展鵬飾）暗嘲未拍過拖的Q姨竟對剛宣布太太淑敏（劉佩玥飾）懷孕的阿鏈疑似動情，全因阿鏈於片場獻殷勤為Q姨按摩，令Q姨一度意亂情迷。對於Q姨與阿鏈的「親密」互動，好姊妹Open姐（劉穎鏇飾）和阿七（伍樂怡飾）看不過，懷疑阿鏈壓抑太久誤墮孽緣。

由於按摩戲要盡情放聲去演，詩詠表示拍攝當日全靠監製文偉鴻指引：「難得能與展鵬再擦出新火花﹗拍之前都知道會有好多人喺側邊望住，所以入片場前都做足心理準備，亦唔會理其他人眼光，只係盡力去做好呢場戲。雖然係有啲心理關口要過，但演喜劇都係要放低自我，好開心自己可以跳出框框同心理關口去做。（拍完會唔會上癮多接喜劇？）今次試過都真係幾鍾意，但我覺得仲需要磨練吓。」

另邊廂，上周高勇不惜跳入垃圾堆為Open姐尋回亡父遺留的筆，令Open對他改觀兼心心眼。正當大家以為二人愛情線萌芽，今晚一集居然殺出「高勇前度」朱小冰（葉蒨文飾）。劇情講述任職模特兒的朱小冰遭經理人威脅「賣肉」，著完性感Look當車模再遭經理人矇騙接下水著寫真拍攝工作，更遭攝影師要求俯身擺甫士，高勇見狀立即上前護花。

在《美麗戰場》中飾演心計候選港姐備受網民關注的葉蒨文，這次飾演戲分更重的朱小冰，她坦言緊張，收到劇本後即勤做運動，於一個半月內激減11磅！提到拍水著寫真一幕，葉蒨文指一向照顧演員的監製文偉當日特別作清場處理，加上自己黐晒膠紙做足安全措施，拍攝時十分安心。談到要跟經驗豐富的陳山聰演感情戲，葉蒨文自言表現未夠游刃有餘，幸獲對方不時貼心提點，她說：「有場喊戲係戲中戲，佢都有教我點用演員嘅想像力去做，好感恩。喺呢套劇我亦接觸咗好多新嘢，學到好多！」

（即時娛樂）