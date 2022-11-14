神の拉闊｜欣宜問盧瀚霆點解唔叫佢老婆 爆拍檔騷前只食一啖飯 (18:25)

盧瀚霆（Anson Lo）、鄭欣宜昨晚合作演出《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》。Anson Lo雖然演出至中段時開始胃抽筋，但仍忍痛在台上落力跳唱。獻唱《不可愛教主》前，他向台下歌迷送飛吻，又跟捧場的MIRROR隊友呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）揮手。欣宜與Anson Lo拖手合唱時問︰「我哋叫你老公咁耐，點解你唔叫我哋老婆？」現場歌迷起哄，Anson Lo呆了兩秒才回答︰「人呢... 人只有一個老婆，你哋自己諗啦！」

Anson Lo完騷後因胃痛未止未能見傳媒，欣宜只好獨自受訪。她透露Anson Lo很久未見歌迷，演出時十分落力，做足10000分，加上騷前只吃了一啖炒飯，結果胃痛起來。欣宜說︰「我被佢影響都額外投入，比自己開騷時跳得更勁更落力，完騷後周身骨痛，好想食揚州炒飯補充體力。」談到她獻唱《我地》時落淚，欣宜說︰「首歌好感動，現場變成燈海，諗起呢個騷延期後終於開到，我又自肥成功同『老公』開騷，好開心好感觸。欣宜說演出時特別代一眾神徒叫Anson Lo做老公︰「他私底下叫我『Joyce』，我已覺得好好聽。」欣宜表示如反應好，歡迎與Anson Lo再合作開騷，但想自己多唱歌，跳舞部分由Anson Lo負責。

Anson Lo是MIRROR復工後首位重踏舞台的成員，欣宜被問到可有察覺他有包袱時說︰「我沒有時間留意，真是個不負責任的拍檔，只顧自己練歌跳舞。不過，我覺得他ok，很專業，心情沒受影響，台上表現正到爆。每個人也背負工作意外的種種問題，上到台會收拾心情。The show must go on﹗他一定做得到！」

（即時娛樂）