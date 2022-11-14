特朗普海湖莊園嫁么女 囑女婿照顧蒂法尼 (18:58)

伊萬卡和丈夫庫什納跟3名子女出席妹妹蒂法尼的婚禮，一家人穿上粉藍色調的服裝。（網上圖片）

蒂法尼（左三）結婚，父親特朗普（右三）跟所有子女合照，包括唐納德（左一）、埃里克（左二）、伊萬卡（右一）及么子巴倫（右二）。（網上圖片）

特朗普（Donald Trump）早前表示本月15日在私人寓所海湖莊園將有重大事件宣布，不少人猜測他會發表再次競逐總統宣言。不過宣布重大事件前，他上周六（12日）在海湖莊園為29歲么女蒂法尼（Tiffany Trump）舉行婚禮，不但親自把新娘交到25歲新郎布羅斯（Michael Boulos）手上，又在披頭四（The Beatles）歌曲《Here Comes the Sun》伴奏下，與蒂法尼起舞。據《紐約郵報》報道，特朗普發表賀辭時囑咐女婿要好好照顧女兒，又稱讚布羅斯比實際年齡成熟，稱目睹他如何與大人物交手。

蒂法尼是特朗普跟第二任前妻梅普爾斯（Marla Maples）所生。梅普爾斯亦在婚禮上致辭，多謝前夫特朗普及其現任太太梅拉妮婭，稱多年來一家人都與蒂法尼十分親密。布羅斯則是尼日利亞布羅斯集團的太子爺，他跟蒂法尼2018年在希臘相識，去年1月以120萬美元的13卡鑽戒於白宮玫瑰園向蒂法尼求婚成功。

蒂法尼婚禮上，特朗普跟首任前妻伊萬娜所生的唐納德（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫什納（Jared Kushner）、埃里克（Eric Trump）及太太拉拉（Lara Trump），以及一衆孫兒孫女，還有跟梅拉妮婭育有的么子巴倫（Barron Trump）均有現身，衆人分別透過社交媒體公開在婚禮上的照片。

（即時娛樂）