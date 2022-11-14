洪嘉豪尾場個唱邀張敬軒現身 AK麻利同場睇騷隔開坐 (19:54)

AK（右一）昨晚和緋聞女友麻利（左一）同場睇騷，他們雖然坐同一行，但中間隔了兩個人。（大會提供）

洪嘉豪昨晚舉行尾場演唱會，請來張敬軒現身合唱《騷靈情歌》。軒仔現身時，嘉豪已想喊。他激動地攬住軒仔說︰「我第一個騷好想同好重要嘅人分享。軒哥，我識你20年，我點會估到有呢一日，可以請你做嘉賓，仲要拎住你支咪。上次你送支咪畀我，希望我可以係自己騷用，我做到啦，終於有自己個騷，請到你做嘉賓！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」

軒仔坦言視嘉豪為親生細佬，回憶當年認識嘉豪時，他仍是小學生。軒仔說︰「佢媽咪眼中，嘉豪係洪家驕傲，彈鋼琴又叻，有天分。喺嘉豪音樂事業上，我冇幫佢太多。今日佢企喺台上，全靠佢努力同大家支持。嘉豪演藝畢業後由低做起，做過舞台音響等好多基層工作，佢唔同一般歌手、同齡新人，佢冇浮躁。我記得有次我喺澳門演唱會，我想落台聽音響聲，於是心血來潮叫嘉豪上台幫我唱，試吓聲，等我可以喺觀眾席聽吓。佢驚都冇驚過就戴上耳機，拿住我支咪唱《櫻花樹下》。之後我每次再唱呢首歌，中間一啲節奏同樂曲上嘅處理，都係跟洪嘉豪版本，同唱片版唔同。呢啲所有嘅不同，都係由洪嘉豪而嚟。」

昨晚捧場的圈中人有MIRROR成員江𤒹生（AK）、張天賦（MC）、梁業、魏浚笙、白只等。AK的緋聞女友麻利亦有到場，她與AK雖然坐在同一行，但中間隔住Oscar及一名女友人。

（即時娛樂）