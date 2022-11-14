盧瀚霆紅館意外後再踏舞台演拉闊騷 自爆害怕發抖爆喊 (22:32)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚與鄭欣宜演出商台主辦的《拉闊音樂會》後，因胃抽筋未接受傳媒訪問，及由醫護人員扶離場。

Anson Lo今晚在Instagram發長文分享今次演出感受，透露相隔3個多月再踏舞台演出，曾感陌生、壓力及害怕，整個人發抖及回化妝間哭一場，後來調整心理找回初出道的自己。

他寫道：「以下的拉闊演唱會後感可能有一點冗長，亦有一點太坦白，但真的很想和你們分享我的感受。

接近三個多月離開了舞台。第一次踏入排舞室、第一次接觸出道以來從未合作過的dancer朋友前輩們、第一次在band房拿起咪高峰；這些看起來都是十分容易的事，但對我來說，是需要每次前一晚好好的調整心理。可能是因為陌生了，可能是因為壓力，也可能是因為害怕、。

記得踏上真實舞台做stage rehearsal的第一步，我整個人逐漸的在發抖，勉強完成到第一次《Barbie Girl》的走位，我便要立刻跑回化妝間裏面哭過一場。冷靜過後，記得花姐對我說：「聽日就開show，如果你真係唔得，冇人會勉強你。如果你決定要繼續做，你就要搵個出口比自己，呢樣嘢冇人幫到你，只有你幫得到自己，加油啊仔。」然後我調整了一陣子，便再踏上舞台完成stage rehearsal。

神奇的是，在排舞室的練習中、Band房的rehearsal中，我好像忘記了一直以來的壓力，可以專心唱歌和跳舞，彷彿好像找回初初出道的自己：單純的唱歌和跳舞。但究竟在show day能否拿出自己的200%，這一點在stage rehearsal過後，我也未能確定，只能跟自己說盡力做好它。」

他接著感謝商台的籌備、幕後團隊，更感謝花姐這3個月對他們12位成員的照顧，更要處理他在這個演出的情緒和細節，知道她壓力不會比他們任何一位少，她真的值得一個長的假期休息一下。他又特別想多謝一下欣宜這3個多月的體諒和關心：「知道你的工作量和生活有很多事情happening，但你依然如常一樣專業和落力，你能唱能跳的功力，我在你身上真的學習到很多很多。在台上每一下和你對望都好像在彼此鼓勵着的感覺，今次能夠和你同台演出絕對是我的榮幸。抱歉表演中段突然胃抽筋，完show後真的再撐不下去，要在此對傳媒朋友們和Joyce（欣宜）說聲對不起。」

他續說：「最後要感謝的當然是我每一位的神徒。之前答應過大家我會嘗試勇敢的走出來，是這個承諾，也是一直以來你們每天對我的關愛，令我能夠鼓起勇氣再次站在台上表演。Opening升上台面的一刻，我看到的除了是一片很美麗的粉紅海之外，是你們每一位對我的信心。站在台上，我發現我對表演的熱愛沒有減退過，每一刻都是很快樂、很享受。真的，我真的真的很想念你們每一位。永遠沒有最好的舞台，但希望你們喜歡這一晚的表演，我會繼續努力的。」

（即時娛樂）