馬國明澄清未落實明年娶湯洛雯 是否已求婚沒否認 (23:38)

馬國明、林夏薇、高海寧、胡定欣等今晚盛裝出席「無綫電視五十五周年晚宴」，馬國明日前透露計劃明年下半年與女友湯洛雯旅行結婚，他澄清只是說與湯洛雯有明年結婚想法，不知為何變了好像落實一樣，「我們所有事都未確定，我也不會選在台慶或者節目巡禮宣布結婚，一定會私下做。」是否已求婚？他沒有否認，只說：「不答你住，時機適合會公布。我怕我的『鐵馬』兄弟姊妹嬲，怪我宣布婚訊不通知聲。」又笑指報道出街後，有朋友恭喜他，他覺得開心事，無所謂。

有傳無綫再次變陣，兩度抽起《新四十二章》，最新有指由馬國明與林夏薇主演的《法言人》頂上，兩人均表示沒有聽聞。馬國明說日前才聽到《輕·功》頂上，現在又說《法》劇，演員很被動，由公司決定。

林夏薇穿露背裝晚裝及騷美腿，她指公司節目經常有變動很正常，相信公司安排是最好。若劇集在此檔期播出有機會冧莊視后？她沒有想太多，作為演員只享受拍攝過程，拍劇也非為爭獎，最重要努力演出的角色得到觀眾共鳴。

胡定欣在劇集《廉政狙擊》的內地版海報中，頭像和名字「被消失」，她表示在這場合不回應，公司會去處理。她說：「我還在劇中，但沒有事，放心。」

高海寧最近與無綫續約，但日前在節目巡禮大合照只企第二排。她自言從來不介意排位，當日也是第二排的C位，笑言終有一日能企第一排。晚宴上，剛續約的高海寧與黎諾懿齊被安排與總經理曾志偉同枱。

（即時娛樂）