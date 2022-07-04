《正義迴廊》直逼1700萬票房 林海峰盼赴英謝票 阿蘇感謝K先生投資百萬 (11:45)

由何爵天執導，翁子光監製的電影《正義迴廊》上映18天（截至13日），累計票房直逼1700萬，昨晚（14日）在尖沙嘴舉行宴功宴，一眾演員主演楊偉倫（阿卵）、麥沛東（阿東）、蘇玉華（阿蘇）、林海峰（Jan）、楊詩敏和葉蘊儀等出席。

何爵天表示票房達2000萬便回本，到時會推出幕後花絮，包括多名律師精湛演技鏡頭等，票房目標收2500萬，希望觀眾繼續撐香港電影。

阿蘇則說：「沒想過會有今日的成績，早兩星期和監製一起去戲院謝票，零星落索，但日前再去謝票已完全不同，7場全部爆滿，多謝觀眾將口碑傳開去。現在不是講有無看過，而是看了幾多次。」

Jan日前自掏腰包與家人入場欣賞，他說：「看完一額汗，早知個個演得那麼好，我絕對不會接拍，幸好劇本寫得好，我才順利過關。家人說我今次演出可以是最大欣慰。」他透露電影於後日（18日）在英國上映，阿蘇稱據聞已爆滿，Jan說：「票房過某個數字要過去謝票。」

談到票房成績，阿蘇直言意想不到，始終該片是三級，非合家歡電影，18歲以下觀眾不能入場，題材又重口味，兩位主角阿卵和阿東雖有精湛演技，但都是素人。Jan則不覺得三級片會影響票房，形容三級代表一級劇本、超級好演員及極級導演處理。

阿蘇透露香港有個三級片龍虎榜，第3位是港產片，票房也接近5000萬。問阿蘇若《正》片收5000萬，她會否仿效鄧麗欣派福利，曬性感泳衣照答謝觀眾支持？阿蘇說：「我著樽領，天氣凍。」問Jan到時會否穿泳褲？他說：「穿泳褲有什麼特別？我在沙灘都會穿，而且不要想收5000萬那麼少。」

對於翁子光押上買樓首期來拍該片，阿蘇佩服對方的堅持，正因如此才造就現在奇蹟，希望繼續有奇蹟發生，同時她亦感激K先生投資100萬，讓電影得以開拍。

（即時娛樂）