《正義迴廊》慶功宴 楊偉倫麥沛東感謝監製用素人做主角 盼為翁子光回本 (12:21)

楊偉倫表示若能入圍金像獎固然開心，因為是對演員的肯定。（柯美攝）

楊偉倫（阿卵）、麥沛東（阿東）在三級電影《正義迴廊》演出備受讚賞，2人昨晚（14日）出席電影慶功宴。阿卵和阿東表示開畫首日只得20萬票房，感到很驚和擔心，他們感激觀眾支持，將口碑傳開去，令大家對該片產生興趣。

他們會繼續謝票谷票房，會否超越《飯戲攻心》謝票逾300場？阿卵說：「會盡做。很有趣，每次謝票後都會引起大家在社交平台討論及反思，有很多問題都很深刻，例如肥仔是否幫兇等。」

問到他們希望有幾多票房？他們表示愈多愈好，一定要幫監製取回首期，阿卵說：「他嘔心瀝血籌拍該片，我們都是日前從他在FB發文才得知，好感動。他做了很多事情，我們毫不知情，由拍攝到上映都沒給我們壓力，阿翁和K先生都是對香港電影有熱情，肯為香港電影付出，所以我們要努力宣傳，回報他們。（可知K先生是誰？）已呼之欲出。」

談到他們有機會角逐明年金像獎獎項？阿卵說：「若入圍會很開心，是對演員的肯定，多謝大家欣賞和支持，但此刻這些並不重要，最重要為阿翁回本，不用睡碌架牀，他已成為我偶像，竟起用我和阿東兩位電影素人做主角，不知說他大膽，還是夠眼光，要叫他『大膽翁』。」

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（即時娛樂）