梁詠琪明年2月舉行兩場紅館個唱 紅色漆皮外套顯霸氣 (12:49)

梁詠琪（Gigi）闊別紅館5年，將於明年2月17、18日，再次踏上紅館舞台，舉行一連兩場《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會。日前Gigi為個唱拍攝海報，穿上Lady Gaga、Blackpink@Jennie同樣鍾情的設計師Simone Rocha，所設計的鮮紅色漆皮外套，令平日斯文大方的Gigi，變得霸氣十足。

她笑說：「以前演唱會，總會著公主裙，但今次造型好唔同，好似著住盔甲、武士道服裝，件褸好重，但影出嚟好靚、好Powerful、好Sharp，但亦都夾雜咗好浪漫嘅Lace，好符合我今次想表達嘅主題。」

今次Gigi的個唱，以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」3個部分，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為「時間遇上我們」。

她說：「以往會用一種慶祝方式，去打開一個演唱會，但呢幾年好多事情發生，我哋嘅舒適圈消失咗，你冇辦法改變佢，但我哋可以用呢段時間，去做一啲我哋未做過嘅事，令時間與我們重新接軌。我希望用一種比較接近劇場表演方式，配合舞台、畫面設計，帶大家一齊打開時間錦囊，去重溫我多年嘅歌。」

Gigi囡囡Sofia也熱愛唱歌、跳舞，演唱會會否母女檔上陣呢？Gigi笑說：「佢好搞笑，當佢知道我開演唱會，佢問：『咁我呢？』嚇死我，以為佢想上台，原來佢擔心要返學無得去睇，其實囡囡唔會上台啦，佢喺台下搖熒光棒，都會好開心。」

（即時娛樂）