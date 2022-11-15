法證先鋒V｜黃宗澤跟八爪魚「搏鬥」 揈到面紅 嘴角偷雞唞氣最辛苦 (13:30)

連詩雅以樸實造型演前護士角色，但她的角色疑點重重。（大會提供）

該幕約1分鐘的場口，Bosco與工作人員在綠幕前，忙了好幾個小時，而幕後工作人員也穿綠色衫，幫手將他揈來揈去。（大會提供）

黃宗澤要吊威也凌空做出踢腿動作，又要被工作人員吊起「左揈右揈」，完全是肌力、耐力及腰力大考驗。（大會提供）

無綫台慶劇《法證先鋒 V》昨晚（14日）首播，甫開播已有兩個個案，首個個案為突顯主角余星柏（黃宗澤Bosco飾）的「瞓身」性格而設計。劇情講述余Sir為偵破珠寶情殺案，以身犯險體驗「氮醉」，並驚現「八爪魚幻覺」。

該幕約1分鐘的場口，Bosco與工作人員在綠幕前，忙了好幾個小時，Bosco要吊威也凌空做出踢腿動作，又要被工作人員吊起「左揈右揈」，完全是肌力、耐力及腰力大考驗。

被揈個不停的Bosco落地時滿面通紅，問到是否很辛苦時，他指工作人員都辛苦，他說：「八爪魚嗰場戲，每個鏡頭都起碼Set up半小時，又要度位又要試威也，有啲鏡頭仲係幕後工作人員著咗綠衫，幫手將我揈嚟揈去，除咗我辛苦，佢哋都好辛苦。雖然呢個場口係好考腰力同體力，但都係幾得意嘅經驗。」

Bosco又指水底戲拍足一天：「因為係幾場嘅潛水戲夾埋一齊拍。」並透露最辛苦是要「偷雞唞氣」：「我咬住個呼吸器雖然係真，但因為冇氧氣喺入面，加上眼罩吸住個鼻，用鼻呼吸唔到，所以都幾辛苦，我成日要打開少少嘴角位，喺唔穿崩情况下偷雞唞氣。」

之後首個單元個案隨即展開。劇情講述獨力照顧患病弟妹的任樂萍（連詩雅飾），家中失火並發現焦屍。正當眾人以為其行動不便的妹妹任樂盈（區明妙飾）遇害時，法證卻驚揭背後暗藏綁架事件，盈盈遭生父任志輝（黃栢文飾）綁走，志輝以此要脅樂萍200萬港元贖款，交易期間贖金竟全數變成白紙；同一時間，縱火殺人嫌疑犯岑冠鋒（劉頌鵬飾）則遇上交通意外。

連詩雅之前憑《那些我愛過的人》及《金宵大廈2》中的亮麗演出成功入屋，她以樸實造型演前護士角色，由於其角色疑點重重，除了開直播令妹妹處境更為危險，亦被質疑有否利用家中藥物做手腳，而連詩雅偶爾流露不知所措及神經質情緒，令角色更添神秘感。

至於自《愛上我的衰神》後，每次演出都備受關注的區明妙，這次素顏示人，更展現喊功。昨晚播出的第二集預告片，除了連詩雅目露凶光極有可疑外，妙妙陰森的眼神亦讓人不寒而慄，令網民期待再有反轉位。

（即時娛樂）