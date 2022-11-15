超能使者｜「老婆」劉佩玥疑紅杏出牆 陳展鵬大受打擊叉頸兼擸刀 (14:42)

起初Moon和展鵬相擁兼哭成淚人，但鏡頭一轉，卻發現Moon遭「叉頸」，展鵬則擸刀有所行動。（大會提供）

無綫台慶劇《超能使者》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、林子善、沈震軒、王君馨、劉佩玥、歐瑞偉、張國強、吳家樂、楊卓娜和伍樂怡等合演。

監製文偉鴻（Jazz）過往作品如《使徒行者》至《鐵拳英雄》，均掀起「全城競猜」熱潮，今次《超能使者》亦不例外，雖然劇集還有14集才大結局，但網民對於Final Boss已有不同揣測，除了反派角色魚蛋仔（唐嘉麟飾演）及韋瑞琦（王君馨飾），成最大嫌疑人外，身分成謎的袁叔（張國強飾）、貪錢阿鏈（陳展鵬飾）、威仔（沈震軒飾）等亦被指極具「變節」潛質，亦有網民估計Final Boss有可能尚未現身。

近日討論度較高的「嫌疑人物」，則非阿鏈妻子淑敏（劉佩玥Moon飾）莫屬，網民主要質疑她對阿鏈與Q姨（唐詩詠飾）出雙入對「零呷醋」，並認為對阿鏈冇「性」趣的她卻忽然懷孕，而感到相當可疑，更有網上消息指淑敏與阿鏈婚姻凍過水。日前Moon接受《東張西望》訪問時爆料謂：「嚟緊係仲大鑊過離婚！」

昨晚（14日）一集，剛宣布懷孕的淑敏，因不滿阿鏈一再動用「生B基金」，給叔仔鍾孝添（黃庭鋒飾）還債，抑壓多時的她將憤然離家。

據知Moon飾演的淑敏，接下來將180度性情大變，更會紅杏出牆？在昨晚官方預告片所見，先是淑敏淡然對阿鏈說：「離婚啦，我哋冇彎轉。」阿鏈苦苦哀求：「對唔住呀，我真係唔知我原來咁多嘢做得唔好，畀次機會我，我哋可以返轉頭㗎，唔好離開我啦老婆。」語畢兩人相擁哭成淚人。

豈料尾段卻突然「筆風急轉」，穿上性感睡衣的淑敏，疑似遭捉姦在牀，大受打擊的阿鏈更一手叉頸、一手擸刀，惟淑敏竟面無懼色，更離奇地展露出神秘眼神；同一時間，Q姨則因發現驚天大秘密，與阿鏈深陷險境。

問到淑敏到底隱藏什麼秘密？監製Jazz大賣關子說：「只能夠講淑敏絕對係關鍵人物，嚟緊仲會有『超能使者』死，相信觀眾一定會意想不到。」

（即時娛樂）