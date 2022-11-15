雲浩影MV遇「冰」變 衣衫單薄凍到腳震 自嘲玩大咗 (15:22)

寰亞女新人雲浩影（Cloud）出道短短半年，迎來第4首派台作品《氣流》，之前Cloud的3首派台歌，在叱咤榜有不俗播放率，更成為叱咤生力軍女歌手金獎大熱。

今次Cloud的新歌全新風格，令人耳目一新，MV亦已上架，她表示新歌是目前最愛作品，因為她全程參與創作到製作，投放大量個人感情，根據她的喜好度身訂做。MV也加入Cloud的風格，不過她笑言今次「玩大咗」，抱住巨型冰塊拍攝，衣衫單薄，凍到腳震。

喜愛冬季的Cloud，希望擁有一首感覺很冬季的情歌，新歌《氣流》符合她的口味，讓她夢想成真，所以特別興奮和期待。

由今年5月推出第一首派台歌《願望之翼》，至今第四首歌，剛好半年，Cloud了解自己對音樂的路向。她說：「我超鍾意今次新歌《氣流》，呢首歌絕對係我平時聽歌類型，經歷咗之前3首歌，今次整咗一首好喜歡好特別嘅歌，好期待。」

形象甜美的Cloud渴望擁有傷感情歌，她說：「我覺得呢首歌講一段義無反顧愛情，有啲傷心，係淡淡悲傷、苦澀。冬天，就係要有少少苦澀嘅元素。」

今次MV由Cloud演獨腳戲，她的主要對手是巨型冰塊，每一塊冰都封存定情物品，例如鮮花、毛公仔、戒指和情信等。因為是真冰塊，一直在融雪，Cloud抱著冰塊演戲要爭取時間，不能花太長時間蘊釀情緒，導演亦要盡快決定是否Good Take，道具組的工作人員，亦要小心保護未拍攝的冰塊，總之台前幕後都爭分奪秒。

Cloud身穿短裙抱冰拍攝，難怪她凍到震，她說：「最初聽到個Idea時，幻想到畫面好靚、好正，嚟到拍攝現場，親眼見到啲巨型冰塊，有啲我半個人咁高，仲要不停融雪，心諗『玩大咗添』！多謝導演和美術設計師令呢件事成真，好期待拍出嚟效果，一定好靚、好好睇。」

為表達甜蜜回憶，攝影師以「男友視角」拍攝，Cloud對鏡頭談情，她透露私底下極少講肉麻情話，笑言：「好唔慣對鏡頭做呢啲嘢，有啲惡心，毛管戙！」

（即時娛樂）