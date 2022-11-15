五大瀛男「黃Viu」掀劇鬥 山田涼介雙重人格考演技 目黑蓮癱瘓網路  (15:54)

山田涼介在《為親愛的我致上殺意》飾演的大學生卻是「升呢版」，因為「浦島英司」具有雙重人格，堪稱是他入行以來的演技大挑戰。（大會提供）

今年秋季日劇話題惹熱話，其中一個原因，是東瀛美男傾巢而出！由目黑蓮、吉澤亮、真榮田鄉敦、岡田將生和山田涼介主演的多部日劇，現已登陸「黃Viu煲劇平台」。

木村接班人：目黑蓮

要數今年最紅的日本藝人，人氣男團Snow Man成員目黑蓮絕對榜上有名！年僅25歲的他憑185cm的模特身材、高冷氣質，成為時尚雜誌和廣告客戶寵兒；過去曾有雜誌在官網宣布由他擔任封面人物，5秒內造成網站癱瘓。近年他亦跨界演出劇集，被日本傳媒譽為「木村拓哉接班人」，前途無可限量！由他主演的秋季催淚日劇《Silent》已於「黃Viu」上架，該劇在日本造成哄動，還在亞洲地區掀起煲劇熱潮。

國寶級美男：吉澤亮

能夠同時擁有「撕漫男」和「演技派」的稱號，非日本演員吉澤亮莫屬！吉澤亮早於2009年以15歲之齡，參加「Amuse全國選拔會」後出道，其後憑著「撕漫」外型，接演不少漫畫改編作品；2018年他獲選「國寶級美男」冠軍。去年吉澤亮首度主演劇集《直衝青天》，不但成為收視保證，更勇奪最佳男主角和新人獎等獎項，演技備受肯定！現年28歲的他近日主演月九劇《PICU 小兒集中治療室》，劇中多場喊戲，被網民讚相當感人。

超級星二代：真榮田鄉敦

父親千葉真一是國際級動作巨星、哥哥新田真劍佑成功進軍海外，令「星二代」真榮田鄉敦甫入行，便有極高人氣！出道短短3年，真榮田鄉敦跟橋本環奈主演恐怖電影；又伙長澤正美和鈴木亮平擔正《ELPIS～希望、或是災難～》，劇中飾演新人導演岸本拓朗的他，將成為落泊主播淺川惠那（長澤正美飾）的得力助手，追查冤案真相！

邁向國際：岡田將生

相對於一眾小鮮肉，現年33歲的岡田將生算是輕熟男代表！出道16年的岡田，多年來參演不少人氣作品，始終未能躋身一線；直至去年主演的《Drive My Car》贏得奧斯卡最佳國際影片，他也因此水漲船高、揚名國際，其後更受邀到韓國拍攝新片，苦盡甘來！由他主演的《The Travel Nurse》以11.9%收視，成為今季最佳首播日劇，劇中飾演傲嬌毒舌的旅行護士那須田步，其實藏著一副熱心腸，令人期待岡田演繹的反差萌。

演技大挑戰：山田涼介

作為八九十後的日劇迷，可說是看著山田涼介長大！現年29歲的他早於2007年作為Hey! Say! JUMP成員出道，過去不但曾經扮演第四代金田一而廣為人知，近年亦先後以電影《解憂雜貨店》、《鋼之鍊金術師》惹關注。山田涼介擁有娃娃臉，所以常演學生角色；但是他在《為親愛的我致上殺意》飾演的大學生，卻是「升呢版」，因為「浦島英司」具雙重人格，堪稱是他入行以來的演技大挑戰，也被視作「轉大人」的作品！

（即時娛樂）