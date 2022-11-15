張敬軒被封廣告天王 自嘲似「老竇」 籲新一代歌手勿夜蒲 (17:20)

米雪和張敬軒（軒仔）今天（15日）以代言人身分，出席健康食品電車巡遊活動，大批軒仔粉絲到場支持。米雪對新加盟的成員軒仔讚不絕口，指軒仔充滿正能量又有活力。軒仔亦大讚「雪妹」保養得很好，指自己以前不懂保養，工作經常捱夜，令身體變差，直到30歲才懂投資健康，開始進補吃靈芝和蟲草等，身體健康得以改善。

軒仔指自己現在變得囉唆，經常教新一代歌手不要夜蒲、不要飲酒和勿吃太多生冷食物，又自嘲好似「老竇」。問軒仔已有多久沒夜蒲？他說：「以前都是因工作上應酬，平時不會在夜店見到我，我喜歡一班人在家中吃飯，飲住靚酒傾偈。」米雪亦不愛夜蒲，以前拍劇，夜班接早班，才一起吃宵夜、飲酒打發時間。

米雪指軒仔是「廣告天王」，軒仔暗喜偷笑，他透露這2年共拍了18個廣告，但不敢自誇是「廣告天王」，他說：「因為我平又抵用，可以再拍多些新產品，與舊客戶又能繼續合作。」問軒仔掙那麼多錢怎用？他說：「造福人群，將掙到的錢散開去，回饋社會，及加大Studio音樂基金，幫助沒錢搞音樂的獨立音樂人。」

軒仔將於12月舉行演會，他表示下星期開始閉關，因是次演唱會是全新，花了2個多月做工程報批，他說：「舞台是不同了，現在返回原起點，原有的機關欠奉，但都是對的，表演本質在於音樂，創意花巧少一點，全心全意做音樂。我在香港第一次做三面台，將省回來的錢放在音響上，第一次在現場做環迴聲效，很多音樂都在外國做，令大家有多些享受。」

（即時娛樂）