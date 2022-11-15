過時‧過節｜呂爵安真人與角色性格相反 盧瀚霆感謝毛姐指導 (18:03)

盧瀚霆和呂爵安在戲中是Best friend關係，Anson Lo感謝影后毛姐在旁指導。（大會提供）

由毛舜筠（毛姐）、謝君豪、呂爵安（Edan）、談善言、袁澧林（Angela）、盧瀚霆（Anson Lo @ ）及梁祖堯等主演的電影《過時‧過節》，將於11月24日（周四）上映。為回饋香港人早於香港亞洲電影節及優先場的支持，電影公司宣布，由本周四起購買電影正場戲票一張的觀眾，即可獲贈電影海報一張。

電影公司繼上周發放由Edan主唱的電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》MV後，電影公司再推出一條「齊齊整整」的角色介紹影片，讓一眾演員表達角色中的心態與情感。

故事中，每個人物對於這個家，都有解不開的心結，如母親阿玲（毛舜筠）的倔強與父親阿真（謝君豪）的不擅表達而引致矛盾，令下一代受影響，女兒阿琪（談善言）事事恐懼，兒子阿陽（呂爵安）選擇逃避。

作為局外人的表姐阿Joy（袁澧林）和雀仔（盧瀚霆），對於親朋好友狀况，力求幫忙改變，卻是有口難言。盧瀚霆於影片中首度為其角色透露更多心態：「我嘅角色叫雀仔，係阿陽（呂爵安）嘅Best Friend，我同佢一齊Run一間遊戲公司，性格好樂觀好動，對任何事都冇乜所謂。」

Anson Lo更透露，特別感謝毛姐付出寶貴的私人時間，去提點他需要注意的細節：「拍呢3場戲嘅時候，毛姐3日都喺度睇，就算冇佢嘅戲分，off camera嘅時候，佢會即刻行埋嚟同我講話『你邊個位可以做得好啲』，佢教咗我好多嘢，呢啲嘢係我從來未聽過同未學過。」

對於參與《過時‧過節》，Anson Lo和Edan兩位好拍檔和CP，形容是超越自己的一次嘗試，Anson Lo說：「今次同呂爵安拍戲，我哋嘅角色性格好似同真實嘅我哋交換咗咁，我真人比較高冷，佢就比較熱情。」

Edan則表示：「今次個角色唔係大家熟悉嘅Edan，唔係《男排女將》入面嘅阿臣，唔係《大叔的愛》入面嘅阿田，阿陽呢個角色係一個好深入內在，好多層嘅角色。」

對於一眾新晉演員的投入，謝君豪和毛舜筠倍感安心，對新晉演員疼惜有加的毛姐指，對Edan特別印象深刻：「新演員我都合作過好多，好似Edan成日會好主動去追問『點樣可以做得好啲？』呢個心態好緊要㗎，佢係會成功嘅。」

謝君豪表示談善言和袁澧林在拍攝過程中非常專注，具備求好的精神：「阿談同Angela會專登返嚟睇我哋拍戲，汲收多啲唔同經驗，或者佢哋睇到一啲好同唔好嘅野，都可以去汲收。好似我同阿談兩父女喺車上面嘅對戲，佢會想加插一啲細節，我覺得係相當之好，係一個好有睇法嘅演員。」

（即時娛樂）