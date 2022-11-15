黃宗澤盼跟姜濤盧瀚霆拍戲 對膺視帝信心不大：好難同林敏驄爭 (22:36)

Bosco表示對姜濤和Anson Lo的印象較深，盼將來有機會跟他們合作拍戲。（陳釗攝/資料圖片）

黃宗澤（Bosco）相隔4年多再拍無綫劇，即被委以重任，孭飛台慶劇《法證先鋒V》，身經百戰的Bosco坦言有壓力，始終這是經典系列，他說：「擔心如果出來效果不好就死了！」

Bosco坦言最大挑戰，是背誦專業名詞和科學理論，但過程中又幾有趣，為了演好專業人士角色，除了劇組安排專人教導儀器使用外，他事前亦花時間做準備，例如上網看片參考套指模的方法和手勢，讓自己預先有個概念。

《法證V》跟4個「鏡仔」AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、Alton（王智德）及Tiger（邱傲然）主演的ViuTV劇《繩角》同期推出，笑指公司派他「以一敵四」，Bosco說：「我真的沒有這樣想，我只希望劇集有好的迴響，從拍攝過程中，我見到公司在劇本、拍攝手法、道具及場景等都進步很多，要求亦都高了。」

問Bosco見到MIRROR時，有否回想起當年「奧運6星」年代？他笑說：「真的青春歲月！」Bosco有留意MIRROR，覺得現時很好，令香港有種以前追偶像感覺，有新氣象也是好事。

問他對哪位MIRROR成員印象較深？他說：「一定是姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）啦。如果往後有機會在電影上合作都好，不同對手可擦出不同火花，我覺得大家互動是好事，從對方身上互相吸收，從他們身上吸收到新東西，他們又可從我身上吸收拍戲經驗。」

Bosco入行至今先後奪得「TVB新加坡視帝」和「TVB內地視帝」，但在香港提名過合共12次「最佳男主角」，始終仍未開齋，問到今年有沒有信心？Bosco笑言：「很難跟林敏驄爭喎！」他表示有獎攞當然開心，但他拍戲從來不是為獎，自覺得到觀眾喜愛比獎項更加重要。

（即時娛樂）