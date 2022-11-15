Allstar籃球賽女神譚旻萱22歲生日 IG粉絲人數破10萬 (23:45)

身高177cm的譚旻萱（Mandy）上周五在《903 Allstar籃球賽》中穿著歌星勇士隊的22號球衣在球賽上成亮點，旁述的DJ不斷叫Mandy的名字，在女球員中她不單止球技出眾，更靚到帶仙氣，是「女神級」令人眼前一亮。籃球賽後Mandy的人氣再升，她的IG在短短數日增加了近萬名追隨者，最新數字已破10萬大關。

今日（15日）是Mandy的22歲生日，903 《在晴朗的一天出發》主持阮子健（KY）在節目中祝賀Mandy生日，而《晴朗》的FB連續兩個Post也有Mandy的照片，其中提到：「好多男同事都想同Mandy合照，但又怕醜唔敢自己開口... ...」網民大讚Mandy靚女，但也有留言問:「其實Mandy 是誰？」

Mandy是Angelababy、熊黛林同門師妹，讀中五時被Kim旗下的Cool Style看中，透過IG聯絡邀請入行但被父親反對，經兩年時間的遊說，終於說服了譚爸爸，中學畢業後正式加入Cool Style。她在中學時期是籃球校隊女將，外貌酷似朴敏英，出道被封「港版朴敏英」。她曾接拍寶礦力廣告，為呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》MV擔任女主角受注目，後來又在Edan與邱鋒澤合作的歌曲《一表人才》擔任MV女主角，被封「E女郎」 ; 早前播映的《季前賽》她也有客串演出。Mandy是時尚品牌的寵兒，曾合作的品牌包括Dior、Chanel、Miu Miu、Ralph Lauren、Prada等。

Mandy開心迎22歲生日，晚上她在社交平台分享喜悅：「22號🏀22歲💗今年嘅生日過得很圓滿，多謝大家嘅祝福，之後會繼續努力，亦都請大家日後繼續多多指教💕」

（即時娛樂）