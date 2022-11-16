高海寧未否認身家豐厚 黎諾懿不敢隨便介紹男仔 (13:42)

黎諾懿昨晚與高海寧（高Ling）、張振朗、賴慰玲等錄影遊戲節目《唔玩唔知有獎攞》時，自嘲不再年輕，玩遊戲時考驗筋骨，要反手幫高海寧除衫，難度很高。他笑說：「我已為人父母，幫人除衫經驗豐富，幸好平日訓練有素，剛好搭夠。最難忘兒子曾因肚屙致尿片滲漏，我和他滿身『黃金』要撲回家沖涼。」高海寧自言經歷過為弟弟和表弟妹換尿布的日子，因此有不少湊仔經驗。

諾懿稱高海寧曾到訪家中探望其兒子，見過她湊仔工夫不錯，有潛質做多仔婆和好媽媽。他說︰「高Ling本身是富婆，擇偶條件要靚仔、有才華，一定要物色到筍盤才敢介紹給她。」高海寧笑說：「基於吸引力法則，我不否定自己是富婆，才做到富婆，跟有錢的諾懿做朋友。」談到李佳芯（Ali）傳有新歡，他們稱不知情：「可能只是巧遇朋友食餐飯，大家不要太敏感，暫時保持神秘感，等Ali回來親自解答。其實我們都很想知，要約她食飯問問。如真的找到對象，當然戥她開心。」

鄭伊健即將舉行演唱會，諾懿表示鄭太蒙嘉慧已從日本返港，他屆時也會和家人捧場。諾懿說：「為保障鄭生健康，避免開騷其間感染新冠病毒，我們不會去後台探班，等尾場完騷才見他。」被問到可有自薦做演出嘉賓時，他笑說：「他首首歌我都識唱，但我怕演繹到變新歌， 獻醜不如藏拙。」

（即時娛樂）