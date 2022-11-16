姜濤術後康復良好 今可落病牀 未來2個月要撐拐杖 (15:07)

姜濤上周五（11日）參與《903 AllStar籃球賽》時受傷倒地，右膝蓋包紮後坐輪椅離場，到醫院接受詳細檢查後需接受手術治療。姜濤繼昨晚在社交平台上載他躺在病牀上、右腳戴上護膝腳架以穩定膝關節的照片報平安，稱手術已順利完成後，今日再次上載新的自拍照。相中的他已可以落牀及坐在椅子上，左手撐着拐杖。姜濤說︰「這兩個月的新朋友。#拐杖」

《季前賽》的籃球指導、前甲一飛鷹球員兼現役教練Coach Fui（梁振雄）透露姜濤的右腳膝蓋前十字韌帶早在拍《季》劇時已斷裂，Coach Fui指姜濤在商台的籃球賽上因左腳鞋頭撬到膠地板，然後右腳膝頭扭到觸及舊患，因膝蓋前十字韌帶已斷裂，膝頭關節特別容易甩骱。

姜濤原定後日（18 日）參與香港新世代藝術協會音樂節2022 「樂在維港」演出，跟古典聲樂天后曹秀美合作，惟他剛做完手術仍未出院，未知行程會否有變。

另外，姜濤在社交平台分享一名90多歲婆婆粉絲寫給他的信，對方表示姜濤成為她患重病時的精神寄託。姜濤說︰「婆婆，看到您的留言了，心裡真的百感交集。真的非常感恩您一直默默的支持。無論以後能否有機會見到，我都會記得您說過的話。最後，祝婆婆您身體健康，長命百歲。」

（即時娛樂）