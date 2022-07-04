Tyson Yoshi自爆不獲邀出席《叱咤》記招 網民質疑因曾呻悶被針對 (16:27)

有網民指Tyson Yoshi曾在衛詩雅的網上節目中呻《叱咤頒獎禮》很悶，質疑他因此被商台針對。（網上圖片）

Tyson Yoshi入圍爭「我最喜愛男歌手」，但頒獎禮的網上投票頁面不見其照片，只以大會官方的貨車頭頭像照代表。（網上圖片 / 明報製圖）

Tyson Yoshi指商台以他沒有廣東歌為由，不邀請他出席《叱咤頒獎禮》記者會。（網上圖片 / 明報製圖）

Tyson Yoshi在粉絲群組自爆商台以他沒有廣東歌為由，不邀請他出席《叱咤頒獎禮》記者會。（網上圖片 / 明報製圖）

Tyson Yoshi是近年深受樂迷喜愛的歌手之一，今年8月的4場九展演唱會門票極速售罄。不過，他在上周四（10日）舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會卻未有現身，入圍「我最喜愛男歌手」的他連在投票頁面上亦不見其照片，只以大會官方的貨車頭頭像照代表，引來網民揣測。Tyson Yoshi在群組回覆歌迷時笑言︰「Don't think they like me that much haha﹗（不覺得他們很喜歡我，哈哈）」

他更自爆未獲邀出席《叱咤》記招，因商台指他今年沒有推出廣東歌，《I Don't Smoke & I Don't Drink》是外語歌，而他入選「我最喜愛男歌手」的原因是去年的大熱歌《That Guy》被計入今年頒獎禮。

《I Don't Smoke & I Don't Drink》夾雜英文和廣東話歌詞，有網民不明白入圍準則。有網民指Tyson Yoshi曾在衛詩雅的網上節目中呻《叱咤頒獎禮》很悶，質疑他因此被商台針對。

Tyson Yoshi雖無奈，但強調不會追究，更改圖自嘲是「貨車頭YOSHI」。《叱咤》的網上投票頁面，後來已重新上載Tyson Yoshi的照片。

（即時娛樂）