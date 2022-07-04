叱咤 ｜「我最喜愛男歌手」最新15強走勢 MIRROR佔7席 (17:30)

「我最喜愛的組合」最新15強名單。（大會提供）

「我最喜愛的女歌手」的最新15強名單包括江海迦、吳家忻、Serrini、陳泳伽、方皓玟、岑寧兒、泳兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、黃姸、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪及麗英。（大會提供）

截至11月16日中午12時的「我最喜愛的男歌手」最新15強，MIRROR已佔7個席位。（大會提供）

商台今日公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手」的最新15強走勢。（大會提供 / 明報製圖）

商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日，於亞洲國際博覽館舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」的首輪投票已於11月14日正午12時展開，樂迷可以一人一票投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後10強。

截至今天（16日）中午12時，「我最喜愛的男歌手」的最新15強（排名依筆劃序）有張天賦（MC）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷（Jer）、許廷鏗、陳卓賢（Ian）、陳柏宇、張敬軒、馮允謙及盧瀚霆（Anson Lo）。15位男歌手，MIRROR成員佔7席，十分厲害﹗

「我最喜愛的女歌手」的最新15強（排名依筆劃序）則包括江海迦（AGA）、吳家忻（Kayan9896）、Serrini、陳泳伽（Winka）、方皓玟、岑寧兒、泳兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、黃姸、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪及麗英。

「我最喜愛的組合」的最新15強（排名依筆劃序）是C Allstar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、P1X3L、per se、RubberBand、The Hertz、ToNick、Zpecial及艾粒 ILUB。

（即時娛樂）