讚藍奕邦創作力強 鄧小巧開騷唱歌冧老公 (21:44)

鄧小巧與藍奕邦日前於旺角麥花臣場館合作演出《鄧小巧X 藍奕邦：WE ARE HOME》，他們由參賽者與評判結緣，13年來的陪伴路途上成為親如家人的關係，一同創作出不少療癒、訴說內心所感受的作品。

演唱會開首兩人合唱《雅俗》、《熱帶魚》及《MEAN》，台下觀眾已起身隨輕快旋律跳舞。藍奕邦自爆曾受病困擾有輕生念頭，回港時幸得鄧小巧收留照顧，他說：「你哋見得番藍奕邦，要多謝鄧小巧。」他又透露鄧小巧結婚後一直猶豫是否繼續唱歌？他多次借醉發WhatsApp鬧爆對方：「咁辛苦湊大你，依家唔唱？」他又指：「相信雖然小巧不是會唱到街知巷聞的人⋯」，小巧聞言大喝：「啋過你，我會㗎！」藍奕邦又披露感情狀況，說當年他與鄧小巧互相認識大家的另一半，現在他與前度已分開一段時間，常被鄧小巧鬧仍常掛念前度，但他清楚自己想念已是以前的對方。鄧小巧自言這2、3年自己與世界都變了很多，以前她曾經寫歌鬧前度，現在已是人妻，笑指「但大家不要翻譯給台下的白先生聽」，不過她有寫歌給丈夫，笑稱「當打個和」。她又唱《兩種語言》送給丈夫，爆白先生有考慮搬來港，而她將來會繼續返香港唱歌，希望大家要珍惜藍奕邦這位創作力很強的人。鄧小巧完場時接受訪問，透露會在港補辦婚禮聚會，因白先生未見過香港朋友，而藍奕邦特意留港出席，之後往旅行休息。

（即時娛樂）