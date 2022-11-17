陳奕迅事隔2年再出廣東新歌探討人性︰人有好多種 (12:31)

陳奕迅（Eason）將於下月假紅館舉行《FEAR AND DREAMS香港演唱會》，演唱會數度加場後，合共25場門票已全數售罄。距離開騷不足一個月，Eason昨天在社交平台宣布推出新歌《人啊人》，並留言︰「人有好多種......最重要有耐心/ 性。The end.」

《人啊人》是首探討人性的歌，由林家謙作曲、周耀輝作詞、李榮浩編曲，陳奕迅與林家謙一同監製。事隔兩年再出新廣東歌，有網民留言「等咗兩年終於有新歌，個組合簡直無敵，家謙，李榮浩，周耀輝，神啊神」、「一聽就知係林家謙作曲！扭呀扭」、「等你那麼久，大家真的非常有耐心/性」、「等你出廣東歌等咗兩年，算不算有耐性」。

《人啊人》HOMO SAPIENS

曲：林家謙

詞：周耀輝

編：李榮浩

監：陳奕迅 / 林家謙

一個人

還是 一片雲

或者突然聚烏雲

會記得

別記得

一個人

還是 一抹塵

或者自然沒灰塵

有幾多是意識 是肉身

很謙卑的人

很矜誇的人

於出生一剎 皺眉頭 掉眼淚

而最後碰著

幾多種好人

幾多種醜人

從萬世 望眾生

誰明白過所有人啊人

信人

並騙人

一個人

還是 一個神

什麼動人為什麼亂神

有太多微細的 藏在心

很污糟的人

很清高的人

於出生一剎 皺眉頭 掉眼淚

而最後碰著

幾多種超人

幾多種小人

從萬世 望眾生

誰明白過所有人啊人

廢人

並救人

很抑鬱的人

很風光的人

於出生一剎 皺眉頭 掉眼淚

而最後碰著

幾多種真人

幾多種假人

從萬世 望眾生

誰明白過所有人啊人

愛人

並殺人

一個人

誰是 一個人

（即時娛樂）