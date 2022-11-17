姜濤手術後不宜落牀走動 明晚改以視像形式演出音樂節 (14:54)

姜濤早前（11日）參加商台《903 AllStar 籃球賽》時受傷，事後稱要做手術。他前日完成手術後在社交網分享照片報平安，稱未來兩個月要撐着拐杖走路。姜濤原定明天（18 日）參與香港新世代藝術協會音樂節2022 「樂在維港」演出，跟古典聲樂天后曹秀美合作。主辦單位事後一直與姜濤公司聯絡，希望他可以如期演出音樂會，惟最後姜濤的主診醫生認為姜濤不宜落牀走動，最後只可在家中以視像形式與觀眾見面。

香港新世代藝術協會在社交平台發文表示︰「大家一定急不及待想了解有關姜濤會否出席香港新世代藝術協會（HKGNA）音樂節2022「樂在維港」開幕音樂會。姜濤及HKGNA 在手術過後一直進行溝通，看看是否有機會親身出席音樂會。雙方都十分希望能按計劃安排節目。姜濤非常愛惜他的粉絲，亦十分渴望參與是次音樂會與古典音樂天后曹秀美，並和HKGNA音樂節管弦樂團及指揮凌顯祐一同演出。惟直到今天早上，其主治醫生仍建議他盡量不要下牀走動。經多方協調後，我們只可以安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。」

「短短的幾行文字，不能表達我們在上星期五得知姜濤受傷的心情，尤其是所有人都一直十分熱切期待姜濤與曹秀美的合唱環節。我們一直保持希望，看看有沒有辦法可盡量安排姜濤親身出席音樂會，當然同時亦以他的康復進度作首要考量。姜濤明天會以特別視像連線方式參與是次演出，在我們透過熒幕觀看他表演同時他亦同樣可感受現場氣氛，希望大家屆時能夠一同合唱他的歌曲，用音樂去療癒姜濤及所有人的心！我們再次衷心感謝所有支持姜濤及HKGNA的朋友！」

（即時娛樂）