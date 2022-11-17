傳宋宛穎黃嘉雯綵排鬧交 何沛珈當時身在現場...... (16:10)

何沛珈說她當時在場內另一邊，不知道宋宛穎、黃嘉雯有否吵架。（資料圖片 / 鍾一虹攝 / 明報製圖）

躋身《香港小姐再競選》三甲的何沛珈昨晚綵排《萬千星輝賀台慶》表演時，稱台慶夜當晚會與陳懿德、李芷晴競逐冠亞季軍位置，因此近日正減肥節食，希望屆時能展現美態。談到奪冠信心，她說︰「得到『更上鏡小姐獎』已有交代。我上次只打入五強，今次入選三甲已有進步，很叻女，希望媽媽會為我驕傲。」

傳宋宛穎、黃嘉雯排練台慶表演環節時當眾吵架，何沛珈當時雖身在現場，卻表示不知道。她反問︰「她們認識嗎？我不知道她們不和。我當時站在另一邊，沒留意有沒有發生這件事。她們是文靜的人，宋宛穎很斯文，黃嘉雯好Nice。」

（即時娛樂）