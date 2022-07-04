叱咤 ｜我最喜愛男女歌手組合誕生 許廷鏗AGA被淘汰 (13:49)

「我最喜愛的組合」10強（排名依筆劃序）分別為C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、per se、RubberBand、艾粒ILUB。（大會提供）

我最喜愛的女歌手」10強（排名依筆劃序）則有 Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪及麗英。（大會提供）

「我最喜愛的男歌手」10強（排名依筆劃序）有張天賦（MC）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、張敬軒及盧瀚霆（Anson Lo）。（大會提供）

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手」10強誕生。（大會提供 / 明報製圖）

商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」由樂迷以一人一票投票選出。第一階段投票今天（18日）中午12時正式完結，3個獎項的10強誕生。

「我最喜愛的男歌手」10強（排名依筆劃序）有張天賦（MC）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、張敬軒及盧瀚霆（Anson Lo）。李駿傑（Jeremy）、周國賢、許廷鏗、陳柏宇及馮允謙被淘汰。10強歌手中，MIRROR成員仍佔6個席位。

「我最喜愛的女歌手」10強（排名依筆劃序）則有Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭 、謝安琪及麗英。江海迦（AGA）、陳泳伽（Winka）、吳家忻（Kayan9896）、泳兒及黃姸被淘汰。

「我最喜愛的組合」10強（排名依筆劃序）分別為C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、per se、RubberBand、艾粒ILUB。KOLOR、P1X3L、The Hertz、ToNick及Zpecial被淘汰。

第二階段投票將於下周一（21日）正午12時至11月25日正午12時進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別10強中選出最後5強進入第三階段，第三階段投票將於11月28日正午12時至12月2日正午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2023年1月1日頒獎禮當晚揭曉。

（即時娛樂）