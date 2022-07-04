SUPER JUNIOR抵港過百粉絲接機 崔始源多次向歌迷揮手 (14:14)

韓國男團SUPER JUNIOR（SJ）昨晚11時許抵港，為明天及後天（11月19日及20日）一連兩晚的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》演唱會做準備，吸引過百粉絲接機，包圍機場貴賓區出口，舉起燈牌歡迎偶像。現場有10多位保安維持秩序。SJ八位成員崔始源、利特、藝聲、圭賢、神童、銀赫、東海及厲旭落機後成功通過檢測，聯同工作人員步出，分批登上兩架七人車往酒店休息。久未來港的崔始源多次向在場粉絲和傳媒打招呼，戴紅帽的藝聲也表現興奮，舉起電話拍攝現場情况留念，穿螢光綠色襯衣的利特十分耀眼。東海和神童雖然雙手拿着行李，但眼仔睩睩四圍望；圭賢、銀赫也有揮手回應熱情粉絲，而戴上免提耳機的厲旭表現最淡定。

演唱會主辦單位表示：「今次演唱會的安排完全符合現時香港的防疫規定。根據現行《預防及控制疾病條例》以及醫務衛生局局長的指示，作為員工（即非顧客）的持黃碼人士可進入公眾娛樂場所，而進行綵排及表演的人士均屬涉及處所運作的員工。另外，表演人士如未能配戴口罩，必須符合一些檢測要求。根據政府公布，無法佩戴口罩彩排或表演的演出者須於首次入場前7日內進行政府認可的2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應核酸檢測，並持有檢測陰性結果證明；每天在進入場地前亦須進行2019冠狀病毒病快速抗原檢測。Super Junior演唱會的表演者及製作人會在完全符合上述法例要求下為觀眾帶來高質素的製作。」

（即時娛樂）