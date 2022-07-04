ONE PROMISE開騷 Anton爆喊認患抑鬱症 (15:53)

ONE PROMISE昨晚舉行首個音樂會，獲MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）捧場。早前與林欣彤分手的ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）2020年左手出現骨枯症狀不能再當鼓手，他昨晚強忍手指痛楚再次拿起鼓棍打鼓，獲全場粉絲拍掌。現場播出各成員預先拍下的片段，結他手天衡談及Anton骨枯情况心痛落淚；主音文廸透露最近壓力大，情緒出現問題，幸獲好兄弟開解。

演唱歌曲《懷念晴朗的雨天》前，ONE PROMISE提起太極已故成員唐奕聰（Gary Tong），感激他生前的教導，同時感謝另一位太極成員鄧建明在Gary離世後接手照顧和為他們監製歌曲。音樂會尾聲時，已轉型做Rapper的Anton表示其骨枯情况沒有好轉，情緒低落導致身體出現更多毛病，因此希望以過來人身分幫助跟他一樣的人。他一度爆喊唱不到歌，獲幾位兄弟輪流送抱安慰。

完騷後，Anton承認患上抑鬱症，情緒易波動，正接受治療。他說︰「一個人容易崩潰，想起很多事。當初知道骨枯不能再打鼓，以為轉移視線訓練狗隻會有幫助，但原來一有事就會情緒爆發。我有看醫生，正在食藥，慢慢將自己釋放出來。」文廸自覺情緒有問題，但不及Anton嚴重，暫時未需看醫生。

（即時娛樂）