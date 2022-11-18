超能使者｜劉佩玥預告神秘身世今晚揭盅 (18:19)

無綫台慶劇《超能使者》昨晚（17日）講述阿鏈（陳展鵬飾）與妻子淑敏（劉佩玥飾）還在拉拉扯扯，淑敏與阿鏈弟弟孝添（黃庭鋒飾）更因物業問題爆發激烈衝突。豈料之後劇情轉折，到阿鏈屋企黐餐的Q姨（唐詩詠飾），驚見對方家中空無一人兼阿鏈與「空氣」對話，之後Q姨查出阿鏈弟弟孝添原來早因挪用公款成為階下囚。劇情變得撲朔迷離，不少網民推測阿鏈有精神病，更有人估計黑化了的淑敏以超能力令阿鏈產生幻覺。昨日官方於社交網釋出的預告片驚見阿鏈危站天台對Q姨說：「我知你好有義氣，但我唔想連累你，我同你一齊喺呢度跌落去呀。」

淑敏與前度Stanley（郭子豪飾）於街頭親熱遭阿鏈撞破，惱羞成怒的她竟向阿鏈發爛渣瘋狂投訴，怪責奶奶（程可為飾）長期逼她食藥生仔之餘，又痛斥老公收入少但仍堅持幫細佬還債。淑敏邊哭邊說：「我出到去畀啲Friend笑呀！你有冇諗過我感受呀？！我對住你哋成家真係好辛苦、好大壓力，我真係頂唔順喇！」二人一度鬧得很僵，但淑敏最終經不起阿鏈一再懇求，暫時擱置離婚念頭。

不少觀眾讚劉佩玥演技出色。劉佩玥說︰「聽到大家鍾意我都好開心 ，我會繼續努力。」問到要由「模範太太」突變成「陰謀人妻」是否很考演技時，她說：「因為唔想做到慘情戲咁，所以一路要壓抑住自己嘅感覺去演，直到最後先大爆發宣泄不滿。其實攤牌一幕，監製好緊張，好彩有佢同導演，仲有展鵬、郭子豪兩位好對手，加上所有嘢配合得好好，令我好相信角色嘅遭遇而真心地投入咗。」對於被指是Final Boss，劉佩玥賣關子：「好多人問我係咪喺幕後操控阿鏈，我只可以講淑敏唔淨係一個妻子，仲會影響阿鏈將來嘅發展。」

劉佩玥透露阿鏈夫婦的驚天大秘密將於今晚（18日）揭盅：「啲人瘋狂問我角色身世，但我把口好密，連爹哋媽咪都冇講，終於好快唔使守秘密喇！」

（即時娛樂）