余子明逝世｜大仔透露父親臨終前 聽住太太說話不停眨眼 (19:27)

資深演員余子明本月10日（上周四）病逝，享年80歲，喪禮將於11月27日（周日）在香港殯儀館設靈，翌日舉殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。余子明的長子天佑（Elvin）接受《明周》訪問，透露父親離世前的情况。他表示子明叔不喜歡住院，但因為他長期卧牀，褥瘡問題愈來愈嚴重，尾龍骨的傷口愈來愈大，搽藥洗傷口也沒改善，體力又愈來愈差，連說話的氣力也沒有；加上因為痰積只可吃流質食物，吃糊仔或飲水時也易嗆親，為安全計只好送爸爸入院。

天佑說子明叔入院後情况不理想，清了痰能說話後即以微弱聲線問何時可回家，他只好如𧨾小朋友般說待傷口好轉就可出院。天佑表示子明叔今次褥瘡傷口一直沒好轉，他與媽媽馮素雲天天到醫院探望，子明叔後來不能說話，就眨眼示意。天佑回憶10日那天下午1時醫院來電，他和媽媽立即趕到醫院。子明叔以眨眼方式跟太太溝通，臨終前聽住太太說話不斷眨眼，漸漸就閉上眼睛。天佑說父親的手指最初還有郁動，後來就如入夢般停止了呼吸。天佑表示媽媽一時難以接受，因為她以為子明叔這次入院，情况好轉後就可以回家，沒想到最後會永別。子明叔和太太有兩子一女，天佑表示弟妹收到父親病危消息後立即訂機票回港，惜最後見不到父親最後一面。他說他和弟妹的照顧和安慰，現在對媽媽來說非常重要。

日前（16日）是子明叔的舊曆生忌，家人準備了燒味、掌翼及清酒。天佑在父親的Instagram上載照片，表示︰「小編按：今日老細舊曆生日。大家準備咗燒肉（拼叉燒）掌翼（拼鵝片）再加一樽清酒。大家早前講緊留意近日有冇飛蛾之類出現，我話老細咁硬淨但又慢吞吞，似甲蟲多啲，然後幾分鐘前喺老細房門見到呢隻大眼仔小昆蟲。」

（即時娛樂）