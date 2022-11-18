《過時‧過節》千人首映禮花姐現身 盧瀚霆呂爵安拍膊攬腰互撐 (23:05)

毛舜筠、謝君豪、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和談善言主演電影《過時‧過節》今晚舉行首映禮，吸引逾千「登神」（Edan與Anson Lo）的粉絲到場，迫爆幾層商場樓層。Anson Lo跟Edan進場時全場起哄，他們向粉絲揮手招呼。MIRROR自紅館演唱會嚴重事故發生後休團到再投入工作，經理人黃慧君（花姐）鮮有在公開場合露面，今晚她陪伴Anson Lo現身。

早前AL跟鄭欣宜合作演出拉闊音樂會後胃痛被攙扶離場，事後自爆曾為再踏舞台感陌生、壓力與害怕，曾發抖並在化妝間爆喊。今晚AL與Edan接受訪問，拍膊頭攬腰互相支持，AL狀態好好，表示《接闊》翌日去睇醫生，現已康復：「當日因為過份憂慮，不敢亂吃東西，怕肚痛，全日沒進食才胃抽筋。現在已無事 ，大家不用擔心。」他表示回到舞台的感覺是再跟粉絲見面好開心亦享受。他的精神狀態已準備好，可以專注主演，對舞台也沒有陰影。提到他在籃球賽後跟MIRROR成員同接受訪問時，提起阿Mo時忍不住哭?他說：「當刻情緒到，所以有呢個反應，忍唔住... ...」Edan在旁表示每個人情緒到都控制不了，希望大家給予MIRROR多些空間。

MIRROR成員在籃球場後接受訪問提及演唱會舞台是否安全問題，事後惹舞蹈員不滿在網上鬧爆，斥他們為公司護航？Edan稱明白亦理解舞蹈員的心情，大家要多溝通，一起再踏舞台。他私下也有跟舞蹈員解釋，自己想說估不到舞台結構會墮下來，但表達不好。AL亦就籃球賽當日，傳江𤒹生(AK)霸了他的座位並發脾氣作澄清，他說：「AK受傷是真的，向我發脾氣和爭位是假的，個場咁大咁多坐位何需爭？大家誤會了！」

（即時娛樂）