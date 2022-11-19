《叱咤》我最喜愛男歌手10強不入 許廷鏗認老︰讓新血加入 (16:58)

許廷鏗（Alfred）昨晚與吳林峰合作舉行音樂會。兩人在台上互窒對方是肥仔，吳林峰表示這兩年因覺得沒人喜歡他，寫歌多過唱歌，後來才改變想法。他自嘲：「當年一個死肥仔在尖沙嘴Busking，到今晚行到上會展舞台，我得、你都得！」吳林峰請來岑寧兒（Yoyo）現身合唱時變怕醜仔，他坦言等這個機會好耐︰「以前見到Yoyo不敢直望，我喜歡了她很久﹗可以一齊合唱，我好想喊。」許廷鏗在音樂會尾聲時眼濕濕，自爆在唱歌事業樽頸位遇上吳林峰，令他重新愛上唱歌。吳林峰聞言，拍拍他膊頭以示支持。

許廷鏗騷後表示當年從無綫轉投華納時自覺唱歌沒進步，後受吳林峰影響再重新愛上唱歌，現在還有拜師學唱。提到他在「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強不入，許廷鏗說︰「勝敗乃兵家常事，入圍不等於贏輸。要讓新血加入，我是老Pat Pat，就像今次音樂會也盡量給吳林峰多些空間發揮。這年代毋須以這些做指標，還有其他網上平台，做好音樂更重要。」

重提當年曾表示在無綫要兼唱劇集歌令自己欠方向感，許廷鏗重申︰「是自己衰仔，當年有人找我拍劇，但我醉心唱歌，加上角色是醫生，與牙醫執照有衝突，所以推掉。」吳林峰直言向來視Yoyo為女神，事前不知道主辦單位邀請Yoyo任嘉賓。他開心有機會跟女神合唱自肥成功，不怕台下的女友會呷醋，因女友和女神的地位不同。

（即時娛樂）