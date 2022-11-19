陳山聰低潮期陳敏之視如透明：改正錯誤 人生是我的！ (19:00)

明年是陳山聰加入娛樂圈30周年，他接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問。陳山聰在娛樂圈兜兜轉轉，直至跟賭王何鴻燊千金何超雲分手後陷低潮，2013年他選擇「邊度跌低，邊度爬返起」重返TVB，身邊朋友皆勸他轉行，但他堅持面對自己犯過的錯。他說：「朋友話我那時不止零分，是負分！轉行啦！但錯就要面對，人生是我的，唔試唔知，我信肯努力肯捱，會有人看到。」

問陳山聰稱低潮時期有沒有感受過幕前幕後落井下石，他說：「我親耳聽就少，但我相信背後有很多，但我不介意，因為我做過，要不是我做過一些事，怎會有人講？甚至乎之前跟敏之親如兄妹，她都跟我講過，那時在公司遇見我會當見我唔到，我當然個心『嗱』住，但今日她仍然可以在我身邊，伍姑娘也是，這更重要。」山聰坦言迷上跑步及太太Apple影響他最大，「跑步令我學懂堅持，我常分享『心沒放棄，身體就會跟隨。』人生面對失敗或困難並唔難，因為你知道自己有錯，但你要在失敗之後，企返起身再步向成功，這才是最難。」

三年前，陳山聰跟交往了五年的圈外太太Apple結婚，翌年太太更為他誕下兒子陳霆軒(Jaco)。重新振作期間，山聰指太太冷靜性格正好彌補他心急個性，常給予他鼓勵，「重返這行已經認識太太，她一直在扶持我，她常說：『你之前的事，關我什麼事？』另外，她還常說笑講：『我買重你呀！你是藍籌股呀！』到我事業有回些起色，她更說：『你唔好跌呀！我決定長線持有！』她是我太太之餘，亦是我好朋友，經常為我冷靜分析，譬如到2015或2016那些關口，她會說：『老公你不用擔心，任何事上天自會有安排。』常令我冷靜，在她身上我學到很多。」

山聰坦言以前對快樂有誤解，現在才明白簡單才是最快樂，「以前我以為慾望、物質、名利對我來說最重要，但現在明白，內心快樂才是最實在，除了擁有家庭阿仔，作為演員，由負評去到正評已經很難，有人支持你是更加難，所以你問我想不想拿視帝，已經不重要，最重要觀眾喜歡陳山聰演戲：另外，最重要是太太跟阿仔，從前我沒有家庭觀念，現在家庭讓我明白，人生最快樂就是這階段。」

（即時娛樂）