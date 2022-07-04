ANSONBEAN 22歲生日恨拍拖 鄭欣宜希望冧莊最喜愛女歌手獎 (20:13)

鄭欣宜、C AllStar成員陳健安（On仔）和ANSONBEAN（陳毅燊）今日出席宣傳活動，會上安排欣宜的新歌《恐懼蠶食心靈》MV首播，On仔跟ANSONBEAN也有表演。下周二（22日）是ANSONBEAN的22歲生日，他獻唱完畢，欣宜和On仔突然從後台捧出生日蛋糕為他預祝兼唱生日歌，欣宜搞笑祝福他「跳跳豆鞭鞭（Bean Bean）有力」。壽星仔分享生日願望：「拍拖是其中願望之一，我想增加多些桃花運，另外想身體健康，因為近期很易疲倦，可能以前飲太多綠茶所致，最近已戒飲。」

欣宜為新歌MV演出又喊又笑，她形容拍攝時間長加上有不同程度喊戲要求，此歌考驗唱功同時要挑戰演技。提到她入圍今年度叱咤樂壇「我最喜愛的女歌手」最後10強，去年奪金的她直認希望冧莊蟬聯，「希望大家投票支持我，當然想冧莊，好似打麻將一路追落去。」

C AllStar去年奪叱咤組合金獎，今年亦入圍「我最喜愛的組合」最後10強。On仔感驚喜，因為他們今年沒有出團歌，只集中做騷為主，所以未知有否機會奪獎。他在新歌MV《厭惡物圖鑑》中，與女主角林千渟首次拍吻戲，又慘被對方摑面10幾巴，有次更打中耳仔覺得很痛，但要裝出自然，考驗他的演技。

（即時娛樂）