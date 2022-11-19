黃秋生首封金馬影帝 張艾嘉3奪金馬影后殊榮 (23:46)

「第59屆金馬獎頒獎典禮」今晚在台北舉行，黃秋生憑《白日青春》首奪金馬影帝，張艾嘉則憑《燈火闌珊》成為金馬影后。

秋生帶住小演員林諾一起上台，林諾爆喊，秋生攬住他不停安慰，還將獎項交給他，一起分享喜悅。秋生說﹕「我真的不敢相信，真的沒想過，剛才一直猜誰會得獎，以為跟住攝影機的節奏，結果猜錯了。我實在沒有準備講什麼，不亂說話已很久。我現在就亂說話。很久以前提名男主角已經來過，當時帶了個空的行李箱，當時媽媽問我為何帶空行李箱，我說買書，結果輸了。媽媽說早知道，你買書，就會輸。今次帶來的行李箱滿滿的，但有空位可以將獎項放進去。我等了金馬男主角獎多年，最想告訴媽媽我得到了，可是她已經不在。」秋生望住林諾說﹕「我們一起哭好嗎？」秋生再多謝導演，笑指新導演帶給他運氣，以後拍戲都要找新導演。

張艾嘉三奪金馬影后殊榮。她激動地緊抱獎項流淚︰「這幾年我習慣坐在台下見住大家得獎，一時間不知說什麼。我很喜歡這位香港女導演，亦很喜歡這個講霓虹燈的題材，霓虹燈曾是香港最燦爛的標誌，但現在被LED燈取代，我很感慨。我很怕電影被淹沒，希望電影永遠存在，這個獎我要送給母親，她年輕時是一個很美麗的女子，有個做電影的夢。」

（即時娛樂）