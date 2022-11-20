無綫台慶｜阿Bob狂飲牛奶完騷即嘔 網民︰不應用身體來搞笑 (13:35)

林盛斌（阿Bob）在昨晚無綫《萬千星輝賀台慶》上的台慶趣劇中狂飲牛奶，劇情講述在圈中甚有地位的他伙拍新人陳嘉慧拍廣告，他要在廣告中飲牛奶，卻因為不同原因而NG重拍。阿Bob最後足足飲了5杯，其中一杯更非常大杯，加上要杯杯清，一度飲到噴了出來。這個故事以搞笑角度，帶出演藝前輩為後輩付出很多。

阿Bob事後在社交平台留言︰「啱啱嘔完，舒服番啲，希望大家鍾意呢part。」不少圈中好友留言慰問，大批網民亦留言稱這個表演環節雖然好笑，但他們卻愈看愈擔心，勸他「搏還搏，小心身體，你仲有成頭家」、「不應該用身體來搞笑」、「擔心你頂唔頂得順，下次都係唔好啦，寧願睇你除衫震腩」。

阿Bob今早在社交網留言︰「首先多謝大家嘅關心問候，放心放心，冇事冇事。其實為咗綵排呢一part，呢幾日都有少少用力過度嗌得大聲咗，搞到未on show把聲都已經開始沙沙哋，加上排戲嘅時候都試飲咗好多水，搞到肚脹脹，真係好鬼頂，講真，都有影響到噚晚做司儀嘅狀態同表現，喺度要同製作單位講聲唔好意思。」

「最後嗰杯加大碼應該係幕後想加強喜劇效果，所以俾個驚喜我，不過，難我唔到嘅，我嚇大㗎，飲咪飲，誰怕誰，只希望大家睇得開心同過癮。我更加希望大家會喜歡下半部份，三位前輩事前係完全唔知我哋有咁樣嘅安排，因為綵排嘅時候最後個結尾並唔係咁嘅，見到佢哋流露出真摯動人嘅反應，就係我哋最想做到嘅效果！」

「多謝所有我認識與唔認識嘅演藝界前輩，因為有你哋為下一代開路同遮風擋雨，無私地將你哋嘅寶貴經驗同專業精神傳承落去，先可以令我哋呢個行業繼續生生不息。再一次多謝大家收睇，希望大家鍾意。P.S. 我隔籬嗰個叫陳嘉慧，非常好嘅新演員。」

（即時娛樂）