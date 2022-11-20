超能使者｜劉穎鏇擺甫士零天分 靠睇深田恭子寫真集惡補 (16:53)

無綫台慶劇《超能使者》明晚（21日）講述Open姐（劉穎鏇飾）簽約成為四方娛樂經理人Tina（莊思明飾）旗下藝人，以代言人身分拍攝防曬產品廣告，並以健康沙灘Look上陣。《超》劇社交網公開全新12秒預告片，當中有Open姐3個從未曝光廣告畫面。預告片中的劉穎鏇擺甫士時甚有女神風範，豈料監製文偉鴻指她現實中是零擺甫士天分，拍攝前要找日本女演員深田恭子的寫真給她惡補。

劉穎鏇說：「我覺得深田恭子好靚、係健康嘅Sexy，自己喺屋企試擺佢啲甫士時，我睇見自己都有啲怕醜。」性格保守的她坦言私下甚少性感打扮，故得悉要拍攝水著戲時也有點擔心。劉穎鏇說：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都肯定真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」拍攝當日，劉穎鏇一抵埗便落大雨，結果劇組要等足半小時才有工開，監製文偉鴻封劉穎鏇為「雨神」，指對方幾乎次次開工都落雨。劉穎鏇聞言反擊：「真係唔關我事，呢個係天氣問題，但我都唔介意大家開玩笑嘅。」

監製文偉鴻預告今個星期會有超能使者的力量出現異變，高守的隱藏異能將會解鎖，之前消失了的「人渣老公」游國棟（吳家樂飾）亦將回歸。據知，游國棟是次回歸是要擄走女兒晴晴（林靖文飾），更會令一眾超能使者身陷險境。吳家樂再度冧莊，成為文偉鴻御用Big Boss的可能性甚高。

（即時娛樂）