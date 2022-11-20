繩角‧劇透｜AK挑戰亞洲拳王王智德 賽前遇意外昏迷不醒 (17:39)

江𤒹生（AK）在ViuTV原創劇《繩角》中飾演的歐陽駿上星期初露鋒芒，在明日集團舉辦的暖身賽上打贏對手，初嘗在擂台上勝出的滋味。第2周故事一開始，就是袁天就（駱振偉飾）和對手Eddie（李子駿飾）的擂台戰，袁天就因為比賽上的一場意外而決定離開擂台。歐陽駿與明日集團簽約，成為King Boxing與明日集團共同代理的拳手後，朝着挑戰亞洲拳王的目標進發。明晚（21日）因世界盃關係，《繩角》將暫停一晚，改於周二（22日）至周六（26日）播出。第6至10集劇情如下︰

第6集

袁天就與Eddie的對戰正式開始，雙方在擂台上各不相讓，李承東（楊樂文飾）則在擂台下方緊張地看着大師兄，為他支援打氣，然而最後意外發生。賽後幾天，King Boxing上下所有師兄弟都未能找到袁天就，李承東和歐陽駿到袁天就家找他，仍然毫無消息，所有人都擔心不已。幸而，袁天就自行現身到拳館找魯堅（梁祖堯飾），魯堅提醒他必須出席下星期與明日集團的簽約儀式。簽約當天，臨近儀式開始袁天就仍未出現，歐陽駿擔心他缺席，以及簽約儀式能否順利。

第7集

歐陽駿到洗衣店找秀賢（林愷鈴飾），為慶祝與明日集團簽約，剛巧秀賢師兄Ivan（鄧家禮飾）正在彈歐陽駿留在洗衣店的結他，歐陽駿不滿，搶回結他離開。歐陽駿正式成為King Boxing與明日集團共同代理的拳手後，魯堅要求他提升目標挑戰亞洲拳王，李承東將協助歐陽駿進行地獄式訓練，提高狀態與技術。然而，歐陽駿對自己的能力沒有信心，認為自己比不上大師兄，沒有資格挑戰亞洲拳王。李承東盡力開解他，同時希望他想清楚自己為什麼要打拳。訓練結束後，歐陽駿去找秀賢，約她到場觀看自己比賽。二人經過一段時間相處，日漸靠近。歐陽駿正式與李承東開始地獄式訓練，並且參與多場比賽，提升自己在拳擊界的地位。在一次明日集團的記者招待會中，范兆風（蘇麗珊飾）宣布歐陽駿第8場的對手。

第8集

歐陽駿到酒吧找歐陽正（李健宏飾），正好看到秀賢在台上彈鋼琴。歐陽駿被認出是拳手「戰馬」，被幾位女客人圍着，秀賢看到後心情低落離開。回到拳館後，歐陽駿看到下場對手Hulk（黃浩然飾）的負面新聞。歐陽駿向魯堅表達不滿，指對方安排大量廣告代言工作，令他沒有時間練拳，希望有場公平比賽，二人爭吵。及後，李承東開解歐陽駿，希望他相信自己。練習後，歐陽駿到洗衣店找秀賢，秀賢卻不想見他。范兆風找魯堅，告訴他歐陽駿下一場比賽對手是現任亞洲拳王井澤魂（王智德，Alton飾）。魯堅極不滿歐陽駿被安排的對手，因而斥責范兆風。歐陽駿和李承東探訪袁天就，李承東和袁天就極力說服歐陽駿放棄與拳王的比賽，歐陽駿卻決心一戰亞洲拳王。Ivan邀請秀賢聽音樂會，其後向秀賢表白。

第9集

歐陽駿完成賽前身體檢查後，李承東告知歐陽駿，歐陽正出事了，要趕回拳館。貴利雄（徐浩昌飾）挾持歐陽正，要求歐陽駿幫他拍廣告以還清歐陽正的賭債。魯堅趕到，幫歐陽駿還清錢債。歐陽駿身體報告顯示他的十字韌帶撕裂，魯堅要歐陽駿先休養，放棄比賽。歐陽駿繼續堅持訓練，秀賢找到他，歐陽駿與她訴說堅持打拳的原因。魯堅找袁天就，請求他代替歐陽駿上場比賽。范兆風在採訪期間帶井澤魂到King Boxing，想讓歐陽駿與井澤魂試拳。李承東為保護歐陽駿，自薦與井澤魂試拳。自從魯堅不讓歐陽駿出賽後，李承東亦不讓他參與訓練，他決定再次檢查十字韌帶。

第10集

歐陽駿私下找井澤魂，其間意外發生車禍，在醫院昏迷不醒。李承東質問魯堅，為何當時歐陽駿發現自己十字韌帶沒有受傷，本來高興地回拳館找魯堅，最後卻氣沖沖離開去找井澤魂，李承東想為歐陽駿討回公道。秀賢到醫院探望歐陽駿，看着躺在病牀上的他傷心落淚，希望他快點醒過來。金城亮（湯駿業飾）想將李承東挖角到Ace Boxing，但李承東因歐陽駿而拒絕。魯堅勸說袁天就重返擂台，Ivy（譚凱倫飾）亦希望袁天就可以做自己喜歡的事。李承東再次被金城亮邀請加入Ace boxing，李承東因兄弟袁天就再次拒絕邀請。

（即時娛樂）