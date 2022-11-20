超能使者｜陳展鵬拍趴地食狗飯戲唔自在 怕染疫傳畀家人 (19:41)

陳山聰、陳展鵬、劉穎鏇、伍樂怡等今日出席《超能使者》宣傳活動，現場播出劇集的預告片，包括展鵬被唐詩詠掌摑、陳山聰遭人用電鋸襲擊、劉穎鏇穿三點式泳衣等，監製文偉鴻大讚劉穎鏇是「世界級最強Body迎戰世界盃」。

展鵬回憶拍攝趴地食狗飯戲時感覺不自在︰「當時是疫情最高峰期，曾擔心因此染疫傳染家人。」山聰當日目睹這個情景非常心噏，與劇組齊噴消毒噴劑， 盡量保障展鵬健康。展鵬說：「沒辦法，自己鍾意演戲，已經盡量小心。我們只是表演者，很多職業比我們危險10倍。（食狗飯還是跟唐詩詠演牀上戲較難？）當然是詩詠，難得可以勾引她，重燃她的愛火。」山驄重提被電鋸斬手情節時直言︰「當時聽到電鋸聲好驚，但拍攝在安全情况下才做。武指好專業，令我有信任，這部劇打得最多，沒受過傷。性感不是劉穎鏇專利，我也有多場除衫戲，希望觀眾睇得開心。」

劉穎鏇表示自選美後很少騷身材，今次因劇情以三點式上陣是個大突破。她說當時在拍攝前2、3日戒糖和澱粉質，拍攝當日更空肚飲齋啡。劉穎鏇說︰「監製提供深田恭子的寫真集給我參考，我有點擔心自己擺性感甫士，觀眾能否接受。著三點式，面對觀眾好怕醜和尷尬， 拍大露背時，面對工作人員好怕走光，沒有安全感。 好多觀眾誤會大露背鏡頭找替身，我澄清是親自上陣。」

（即時娛樂）