湯令山演唱會獲衛蘭衛詩獻吻 Day@COLLAR性感做嘉賓 (22:11)

湯令山（Gareth.T）一連3場《November Rain 2022》演唱會前日在九展Star Hall開鑼，開場場景是Gareth的睡房，他坐在「房」中小窗中，背向台下自彈自唱《dinner in bed》，唱完望一望台下，全場觀眾立刻尖叫，Gareth說：「呢場演唱會係無坐位的。」觀眾立即起身歡呼拍掌。

首場嘉賓Tyson Yoshi，與Gareth合唱《Something》，兩人又做大隻仔姿勢，Gareth已操到跟Tyson一樣弗。第2場嘉賓是衛蘭與衛詩，Gareth介紹衛蘭時說是他在華納除女友moon外，最鍾意的歌手。他送地毯及帽給兩人做禮物，衛蘭與衛詩回禮時叫Gareth要企好合埋眼，原來禮物是她們的吻 ，但當準備惜落Gareth塊面時，Gareth立即叫停笑說：「真正kiss留番畀阿Moon喇。」另一位嘉賓是Gareth《笑住喊》MV女主角COLLAR成員許軼（Day），兩人合唱，Gareth見她Tube Top上陣，問要不要除外套借給她？Gareth當時全身得一件外套，全場起哄說「好」，Gareth卻說：「講笑啫。」

Gareth唱到《勁浪漫 超溫馨》，配合一句歌詞「銀行存款等如零」，Gareth說：「諷刺嘅係唱完呢首歌，我銀行戶口多咗幾個零。」Gareth叫大家同他一齊唱這首歌，現場大噴印好的Gareth銀紙，引起觀眾搶錢。唱《buzz cut》時，Gareth又跳又唱，笑言華納欠一個唱跳歌手：「華納高層喺唔喺度？你哋（觀眾）覺得我做唱跳歌手得唔得？」 他說寫的歌一首比一首難，最後一首是寫給他媽媽的歌，好多人看完歌名《Mon, I’m Famous》以為他是自誇，其實他想說：「因為我媽咪，所以我至喺呢度。」

圈中好友林家謙、Serrini、陳蕾、謝安琪、張繼聰、鄭融等捧場。

（即時娛樂）