李克勤計劃明年紅館開騷 JW撐陳瀅台慶晚裝有肉地著得靚 (22:25)

李克勤、王灝兒（JW）、林德信、葉巧琳與音樂人T-Ma今日到沙田馬場參與新城電台協辦的音樂會。克勤近年常返內地工作，今年離港8個月終於返港，趁空檔爭取休息和多陪家人。他透露開始計劃明年工作大計，預告2023年想開紅館個唱：「對上一次紅館騷約5年前，已入紙申請明年5月檔期，很久沒有在港唱歌，真的好掛住香港歌迷。暫時未有任何構思，不過都想帶新人，因為做了兩屆《中國好聲音》導師，知道兩屆冠軍都未曾來港表演，亦好掛念《聲生不息》炎明熹。」克勤連續兩屆贏得《中國好聲音》冠軍導師，感覺很幸運，半認真說退休後，可以教學生唱歌，展現一技之長。

他透露返港後，正報復式狂做運動又約朋友飯局，暫時未有跟無綫或曾志偉接觸，笑言合作再拍節目要講緣分，大家相識多年，朋友在心中絕不講金。

同場JW與林德信早已認識，之前合作拍劇集《欺詐劇團》，JW想游說對方再合作拍劇。她解釋：「拍完《痞子殿下》，發覺跟好朋友拍劇很開心，特別如果是和靚仔做拍檔更加好。」她好姊妹陳瀅在台慶夜穿大露背晚裝，被網民取笑看似「扎肉」，JW力撐陳瀅可能天生身形有少許肉地，但真心大讚對方打扮很漂亮。她知道好友從來不太理會網民所說，覺得穿得舒服就可以，沒有為對方感不值。以往她常陪男友入馬場，今日為工作，男友沒有同行。

林德信認為拍劇跟電影不同，他不介意跟JW合作，等對方引薦。最近為工作積極留鬚，幻想自己改變形象，可留長鬚和長髮接拍古裝劇，如拍《成吉思汗》。他回想小時候爸爸林子祥會幫他剪鬚，原來已1年沒見爸爸，笑指爸爸在內地好紅，各有各忙。

（即時娛樂）