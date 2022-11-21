台慶頒獎禮2022｜馬國明為女友湯洛雯拉票 譚俊彥撐陳山聰贏視帝 (18:29)

《萬千星輝頒獎典禮2022》明年1月8日在電視城舉行，無綫今日公布各獎項的入圍名單，譚俊彥、馬國明、陳自瑤、丁子朗、宋宛穎、梁凱晴及邵初等50名候選藝員現身記者會拉票。總經理曾志偉頒發由藝員投票選出的「我至Like《傳承·狂歡55》綜藝節目」，最後由《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再競選》奪得。馬國明負責揭曉「最受歡迎電視女角色」提名名單，他看見女友湯洛雯榜上有名時直言：「當然睇好湯洛雯，當然有私心啦！」負責揭曉「最佳女主角」入圍名單的譚俊彥則力撐他主演的《十八年後的終極告白2.0》女主角龔嘉欣。

上屆視帝譚俊彥今年憑《廉政行動2022》及《十八年後的終極告白2.0》獲得兩個視帝提名，他自言平常心面對，見到《十八年2.0》及劇中多位演員被提名已覺得是大滿貫。譚俊彥說︰「我私心撐陳山聰，希望大家努力得到回報。我去年得獎也要多謝馬國明，因他不斷鼓勵我，今年就輕鬆很多。」馬國明聞言取笑譚俊彥︰「你去年很輕鬆呀，因為你一定攞。」

馬國明同樣平常心爭獎，他支持《白色強人II》兩位拍檔陳豪、郭晉安，也希望《白》劇可擸盡所有獎項、女友湯洛雯又可奪得「最受歡迎電視女角色」獎。他說︰「我會幫她拉票，希望大家投湯洛雯一票，將我的一票也投給她﹗」被問到是否身家也全給湯洛雯時，馬國明說︰「這個不要公開講，問譚俊彥就會知，哈哈﹗」譚俊彥自言身上只得一張八達通，所有錢由太太管理。湯洛雯除了「電視女角色」外，也有份角逐視后。馬國明被問到如女友奪視后是否立即結婚慶祝時，笑言「唔關事」。

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（即時娛樂）