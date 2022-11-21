台慶頒獎禮2022｜陳自瑤有份爭視后未戰先認輸 (18:47)

陳自瑤憑《回歸光影頌：母親的乒乓球》獲得「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」提名，她坦言《回》只是單元劇，因此沒得獎信心。（鍾偉茵攝）

陳自瑤（Yoyo）去年在《萬千星輝頒獎典禮》上贏得「最佳女配角」，今年則憑《回歸光影頌：母親的乒乓球》獲得「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」提名。Yoyo自覺今年沒什麼劇推出，沒想過有份入圍，因此很開心和感恩。談到得獎信心，她說︰「可提名『最佳女主角』已是成就解鎖，說實在，我真的沒信心，因這套是單元劇，希望明年有機會。」

Yoyo支持《下流上車族》的林敏驄及江美儀︰「美儀是好戲之人，我很喜歡看她演戲。名單上有很多人也演得好，很難選擇。我覺得《下》劇真的很好看，很貼地；《美麗戰場》又很有話題；《超能使者》的角色都很打得。不過，我套劇也很好看，很溫情，我甚少演這類小角色，希望大家都支持投我一票。」

去年奪得「飛躍進步男藝員」的丁子朗，今年憑《青春不要臉》升格角逐「最佳男主角」，他坦言嚇親，自問仍有很大進步空間，陪跑多幾年先。丁子朗睇好陳山聰、林敏驄，也想周嘉洛得獎。他笑言︰「我會將票投給自己，以免自己是零票。」視后方面，丁子朗支持鮑起靜及江美儀。

宋宛穎有份角逐「最佳女主持」，她表示入圍名單上有很多優秀前輩，自己有提名已很開心。獲提名「最佳女主持」和「飛躍進步女藝員」的邵初自認未夠班，沒得獎信心。她們與梁凱晴均睇好已離巢的鄭裕玲（Do姐）奪「最佳女主持」獎，直指Do姐「超班」。

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（即時娛樂）