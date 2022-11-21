駱振偉拍《繩角》出錢出力操肌 最擔心打傷「鏡仔」 (22:44)

駱振偉（Thor）在ViuTV劇集《繩角》中演「大師兄」受注目，拍攝前未接觸過西洋拳的Thor，為了演繹性格火爆衝動的拳擊好手袁天就更有說服力，染了一頭紅髮，但又擔心從此禿頭掉髮。

Thor接受《明報》專訪，拍攝《繩角》他付出的努力與成績有目共睹。開劇前他花了兩個月學拳以及狂操身形，出錢又出力：「學拳時撞正疫情高峰，健身室關閉，我自掏腰包8000元於住所天台添置健身器材，每星期狂操6日，最辛苦每天跳繩30分鐘消脂，結果由肥操到瘦，是我人生最健碩的時期，連老婆都好滿意我身形，鼓勵我繼續操，因為以往做主持比較多肉」。

劇中他跟MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、楊樂文（Lokman）和王智德（Alton）有不少對打戲，他坦言唔夠Alton打：「試過跟Alton拍打戲，他真的打到我趴低。他一向有做健身，胸肌好堅挺，我羨慕又妒忌，梁祖堯都話我抵輸。」Thor又大讚AK和Lokman好聰明，體能和意志超強，「他們學拳擊易上手，未埋位都會在片場一旁自我加操」。

拍攝時Thor有機會跟真拳手上擂台，有次被打中氣門，一度有窒息感覺，他休息片刻繼續頂硬上，事後睇醫生斷症骨膜發炎，需要接受治療。不過他覺得出手打人，更大壓力，擔心不慎傷及MIRROR成員，「拍攝時間好緊迫，為了減少顧慮，大家共識要盡做，試過打中了，互相送個擁抱再繼續，希望他們粉絲睇劇後，不要鬧我打到他們的偶像」。

（即時娛樂）