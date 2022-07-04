ERROR自爆96小時｜193重提去年反擊曾志偉言論落淚 (20:42)

無綫總經理曾志偉去年曾指ViuTV節目題材比較偏，最高收視4點，只能跟J2相比而不是翡翠台後，惹來ERROR成員郭嘉駿（193）於《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》當晚反擊。193當時一句「J2係做咩㗎？係咪40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個（節目），我無記錯呀」後爆紅，但事後被經理人花姐（黃慧君）勸導身為公眾人物說話要有禮貌，即使內容部分是真實，也不要讓人誤會。

193在昨晚播出的ViuTV節目《ERROR自爆96小時》中獲安排落海潛水，他坦言喜歡在水底世界的寧靜感覺︰「不能叫厭世，但我會覺得別人說話很煩，一間化妝室內可能有2、3個節目的人在化妝，很吵，一定會有人走來搭訕，我一定會找一些事做，令他不會跟我搭訕。我會扮看不到、專心玩電話，甚至帶耳機聽歌，不讓別人騷擾我。我放假時會不敢外出，多了人認識後，去到哪裏都覺得會有人認出，沒看到人就會很自在，我一看到人就會很不自在，我懷疑自己有人群恐懼症。」

重提反擊曾志偉言論事件時，193解釋當日衝口而出的原因︰「其實我想說為何會有那件事件，我會說出那句話，當然我也很輕佻...不，我是很無禮地說出那句話，因為我看完那兩位口罩小姐比賽後，我有點生氣。我看到她們綵排時表現得很差，而我並不期望她們會這樣。我接受記者訪問時說話有點衝動，因為我5分鐘前還在生那兩位表演者的氣，她們表現得不好。我的話不是在針對曾先生，只是在針對... 我是我台的藝人，我覺得我台拍的綜藝很好看，大家都很努力，所以我想維護我台說話。你不能說我們是小眾，你不可以用自己的觀點去批評我們電視台不好，我想維護這群很努力的人，所以才這樣說。我不是在針對某個人，我是針對某句去批評我們電視台的說話。我進了我們電視台幾年，看到很多人都在努力做節目，那些人會不睡覺去剪片，我不明白為何每天要上20多個小時的班。你會見到有些同事在公司借宿，帶睡袋回去公司借宿，所以我才覺得我們有這麼多努力做創新節目的人，為何你要這樣批評我們電視台。那刻我聽到他說沒人看我們的劇集，我很生氣，想維護我們的電視台，所以才衝口而出。我也知道自己說錯了話，而我也真的不是針對曾先生，因為他是一個長輩，先別管外間對他的批評，但我小時候看他的表演，他真的能帶動到香港娛樂圈、帶動到氣氛，令人們會看電視，覺得開心，所以我會尊重每個人。」

ERROR另外3位成員被問到可想過現在「成也193」，終有日會「敗也193」時，保錡說︰「沒問題的，因為大家這幾年經營了一些東西，就算他敗了，我們還是會拉住他，大不了沒有廣告，但還是可以繼續推出作品，沒問題的。」何啟華（阿Dee）亦同意。

（即時娛樂）