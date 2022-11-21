汪小菲被指欠生活費狂轟前妻家人 大S聲明：保證此生不出惡言 (21:58)

台灣女星徐熙媛（大S）去年11月宣布跟內地富商汪小菲結束10年婚姻關係，兩人共同撫養一對子女，今年3月大S再婚嫁韓團酷龍成員具俊曄。今日台灣傳媒報道汪小菲自今年3月未支付相關生活費用，欠逾500萬新台幣（約125萬港元），他未履行離婚協議，大S向台北地方法院聲請強制執行，法院已裁准，汪小菲必須如期付款，否則在台灣的資產如存款和S HOTEL都可能被抵償或查封。有關報道惹汪小菲狂轟前妻大S與家人，揚言要奪回一對子女，明天（22日）要到台灣作出行動。大S傍晚透過律師發聲明希望停止紛爭：「我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣份已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。」

汪小菲就欠生活費透過律師向傳媒發聲明提出2點澄清，表示簽署離婚協議時本身願意支付鉅額生活費，一直到現在都有付足也另外給了很多錢，第二點則表示：「現在存在的爭議就是本人不想再另外付所謂的家用和電費，就這麼簡單，感謝各界關心。」​​​

他在微博貼出過去一年支付大S家庭與子女的生活費清單，總金額逾4000萬台幣，他指這家庭的司機、阿姨也是他付工資，孩子的生活費、學費一分沒少。S媽就事件回應傳媒時提到汪小菲付的生活費是離婚的條件，她又稱照顧小朋友的兩個保母與管家的薪金是女兒大S支付的。S媽又爆今早接到汪小菲母親張蘭的微信錄音，半小時粗口罵盡她跟大、小S。S媽的回應觸怒了汪小菲，發文對S媽炮轟，又說：「你可以造我謠但是絕對不能造我和我孩子的謠言，我太想把孩子帶回來！我明天就去！」

汪小菲母親張蘭直播時繼續鬧S媽，指對方是老狐狸、鯊魚嘴，家醜外揚，看這個人多狠。她又說：「別把我逼急了，爆出來她就真的粉身碎骨了，看看她到底是什麼貨色！」汪小菲繼而向小S攻擊，斥她踩著大S的人血饅頭上位，又說要檢舉小S長年透過第三者取得醫生處方的藥物。

大S在傍晚發聲明：「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！對於汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲和其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散做為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。」她提到孩子撫養權從沒想過要單獨監護，又說孩子也期待明天終於看到爸爸。

晚上8時許，汪小菲再發貼文，隔空向大S說話:「我就問你，把孩子回北京過寒假行不行吧。」接著他又貼出大S的聲明:「別來這套了，你要真體面，讓孩子回北京看爺爺？天天就當老好人？需要我替你和媽媽說嗎？」汪小菲仍未罷休，繼續在微博發炮。

（即時娛樂）