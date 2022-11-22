法證V｜鄭俊弘搜漏證物受千夫所指 享受拍沉重場口戲分 (13:03)

鄭俊弘在劇中演湛霆一角，因搜漏證物而自覺愧對余星柏（黃宗澤飾），令他信心盡失。（大會提供）

鄭俊弘（Fred）有份演出無綫台慶劇《法證先鋒V》，飾演余星柏（黃宗澤Bosco飾）頭號弟子湛霆，Fred之前已參與《法證IV》演出，而他在《法證V》飾演的湛霆工作嚴謹認真，可惜因在闊太Michelle被殺案中搜漏證物，令PR公司老闆韋建邦（陳少邦飾）坐冤獄，建邦太太美寶（孫慧雪飾）期間還意外流產；加上湛霆之前跟進個案鬧上法庭，法證部備受千夫所指。自覺愧對余星柏及自身專業的湛霆，信心盡失，及後劇情更揭出湛霆一直有服食鎮靜劑。

昨晚一集，Fred數個場口均表現出色，尾段星柏帶湛霆到海邊散心，並問湛霆：「好委屈呀？你估唔到自己咁細嘅錯，令到一個人坐咗4個月冤獄，冇咗個小生命，定全世界批判你？」

此時抑壓多時的湛霆委屈表示：「條繩喺飾物盒我點會睇到，個兇手還原咗現場，我又點會知，換轉其他人都唔會知啦，只係啱啱發生晒喺我身上。」不過星柏卻冷靜地指出，法證就是要搜查出別人不知道的真相。昨晚劇情展現了專業人士不為人知苦處及壓力，網民留言表達對湛霆的同情。

Fred受訪時透露原來首兩天開工，便要拍攝與Bosco海邊真情剖白戲，2人順利過關：「第一、二日開工已經要拍情緒戲，當時我同Bosco都未係好熟，未有嗰種信任同關係，但導演就猛話：『你得嘅！』好彩最後都OK，Bosco非常之好，佢嘅功力令拍攝非常舒服，大家都知道做感情戲個對手好緊要。呢個角色喺第4同第5輯分別好大，希望帶到新鮮感畀觀眾。」

Fred又謂很開心自己能挑戰拍攝很多沉重場口：「我好享受準備演呢啲戲嘅過程，係辛苦同唔好受，但作為演員我係鍾意。最主要都係心情，例如下晝拍唔開心嘅戲，咁就要成朝都要Keep住唔開心，要不斷嘗試代入角色嘅心情，雖然好多都係憑空想像，但都會處於一個好唔開心嘅狀態，感覺係辛苦嘅。」

（即時娛樂）